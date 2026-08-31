La Juventus a trouvé un accord avec Tottenham pour le transfert de Pape Matar Sarr. L’accord a été conclu entre les deux clubs pour un prêt initial assorti d’une option d’achat qui deviendra obligatoire sous certaines conditions.
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Juventus, c’est bouclé pour Pape Sarr : les chiffres et la formule du transfert depuis Tottenham
Le Sénégalais né en 2002 est attendu aujourd’hui, 31 août, à Turin pour passer sa visite médicale : la formule est celle d’un prêt avec obligation d’achat en cas de qualification pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa et si le joueur atteint 50 % de matches disputés.
La Juventus paiera une indemnité de prêt de 2 millions, plus une clause optionnelle d’achat de 28 millions, selon Fabrizio Romano. Le coût global sera donc de 30 millions entre le prêt et l’obligation conditionnée.
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