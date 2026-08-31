Le Sénégalais né en 2002 est attendu aujourd’hui, 31 août, à Turin pour passer sa visite médicale : la formule est celle d’un prêt avec obligation d’achat en cas de qualification pour la Ligue des champions ou la Ligue Europa et si le joueur atteint 50 % de matches disputés.





La Juventus paiera une indemnité de prêt de 2 millions, plus une clause optionnelle d’achat de 28 millions, selon Fabrizio Romano. Le coût global sera donc de 30 millions entre le prêt et l’obligation conditionnée.







