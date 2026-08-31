Juventus : c’est bouclé pour Jonathan David à l’Atlético de Madrid, les détails

Jonathan David passe de la Juventus à l’Atlético de Madrid : selon Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre la Juventus et les Colchoneros. La formule est celle d’un prêt initial avec option d’achat fixée à 25 millions pour l’attaquant canadien, qui s’apprête à rejoindre l’Atlético. Le club espagnol prendra en charge plus de 50 % du salaire.





LES NÉGOCIATIONS BOUCLÉES DANS LA MATINÉE

La Juventus et l’Atlético de Madrid ont été en contact permanent pour Jonathan David, attaquant canadien né en 2000, sur le départ de la Continassa après une saison décevante et un début de saison 2026-2027 dans la lignée de la précédente (lors du match de samedi contre Parme, David a été copieusement sifflé au moment où il a été remplacé par Nico Gonzalez).





Après l’offre officielle présentée par les Colchoneros dimanche, pour une opération sous la forme d’un prêt avec option d’achat, les contacts entre la direction de la Juventus, avec le directeur général Giovanni Carnevali et le directeur sportif Frederic Massara, se sont poursuivis aujourd’hui encore, de manière positive.





L’international canadien né en 2000, qui perçoit un salaire important de 6 millions d’euros nets par saison jusqu’au 30 juin 2030, avait déjà ouvert la porte à un transfert chez le Cholo Simeone et attendait que les parties trouvent un accord susceptible de régler la situation et de satisfaire toutes les parties concernées. Selon Marca, David est de plus en plus proche de l’Atlético de Madrid.



