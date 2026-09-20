Voici les notes des protagonistes de Juventus-Atalanta, le choc de la 5e journée du championnat de Serie A 2026-2027.
Juventus-Atalanta, les notes de CM : Bremer en géant, il ne manque que le but à Kolo Muani. Carnesecchi, la seule joie de Sarri
NOTES JUVENTUS
Vicario 6 : L’Atalanta ne se montre presque jamais dangereuse et, pour lui, c’est une journée de gestion courante. Bon sur la frappe du droit de Rowe en seconde période, il contrôle tout ce qui passe dans la surface, sort sur les ballons aériens et donne des consignes précises à ses défenseurs.
Kalulu 5,5 : Rowe est le plus actif des joueurs de l’Inter entre les lignes et ses appels comme ses mouvements l’obligent à se démultiplier. Et à la 31e minute, il est gracié par Zufferli qui ne sanctionne pas l’évidente retenue dans la surface.
Bremer 7 : il éteint Krstovic, qui ne parvient jamais à se mettre en évidence. Il guide un secteur défensif qui, dans les faits, concède très peu. Il prend un risque en fin de première période avec une grosse faute sur Rowe qui méritait un jaune, mais Zufferli le gracie. Le but du 2-0, c’est sa spécialité.
Lucumí 6 : l’Atalanta travaille bien avec les dédoublements sur la droite et il est mis à rude épreuve. Il se trompe beaucoup dans la relance, mais dans le marquage sur De Ketelaere, il finit toujours par avoir le dernier mot.
Celik 6,5 : Le joker préféré de Spalletti se révèle cette fois décisif sur le plan offensif. Lors de l’une des poussées offensives loin d’être rares, il parvient à prendre Bellanova de vitesse et à mettre au centre de la surface le ballon que Conceiçao transforme en but.
McKennie 6,5 : homme à tout faire et véritable régulateur de cette équipe. Il fait le lien, se projette et couvre. Locatelli peut même être absent longtemps, à condition qu’il soit là sur le terrain
(86e : Woltemade s. v.)
Douglas Luiz 5,5 : Samardzic tend à le neutraliser et il est souvent en difficulté dans sa recherche de verticalité, préférant une circulation de balle bien trop plate.
Conceiçao 7 : critiqué jusque dans le 5-0 contre NEC pour avoir été trop brouillon et trop peu impliqué, Chico sort cette fois la prestation que tout le monde attend de lui. Il tente toujours son geste, cherche la percussion et, cette fois oui, trouve aussi le but sur son premier vrai tir cadré, sur un service de Celik.
Alajbegović 5,5 : Il ne parvient jamais à s’enflammer et même les rares tirs tentés depuis l’entrée de la surface sont tous très scolaires et facilement repoussés par les défenseurs. Pour les amateurs de statistiques, il affiche une valeur d’xG de 0,02, bien trop peu pour un joueur comme lui
(45e : Sarr 6 : à le voir se déplacer sur le terrain, on a l’impression de revoir le Matuidi aperçu à Turin. Il court énormément et, quand il le peut, tente sa chance, mais Carnesecchi lui dit non).
Nico González 5,5 : un pas en arrière par rapport à sa prestation brillante contre le NEC, mais il faut dire que Spalletti lui change encore une fois de rôle en l’excentrant sur tout le couloir et en lui confiant d’importantes tâches défensives
(72e : Koopmeiners 6 : il prend place à la baguette aux côtés de Douglas Luiz et, cette fois, apporte une aide précieuse pour ressortir le ballon plus fluidement depuis la défense)
Kolo Muani 6,5 : il démarre très fort et le premier tir du match après seulement quelques minutes est pour lui (même s’il est ensuite annulé pour hors-jeu). Les deux temps forts de son match ne sont toutefois pas les meilleurs pour lui : le premier est défensif, lorsqu’il se substitue à Vicario et sauve sur sa ligne la tête de Kristensen, le second est son face-à-face manqué avec Carnesecchi, qui l’hypnotise. Il est en nette progression et le Stadium le lui reconnaît au moment de son remplacement
(89e : Kelly s. v.)
Entraîneur : Luciano Spalletti 6,5 : il lit parfaitement le match et, grâce aux nombreux jokers présents dans sa composition, parvient aussi à s’adapter en cours de rencontre aux mouvements de l’Atalanta. Bien aussi dans la gestion des changements pour un match où les siens, dans les faits, ne risquent pratiquement rien.
LES NOTES DE L’ATALANTA
Carnesecchi 6,5 : Ses deux réponses face à Kolo Muani sont de très haut niveau à son poste, la première pour ses réflexes, la seconde pour son timing à la sortie. Son intervention sur la tête de McKennie est miraculeuse, tout comme son 1 contre 1 avec Kolo Muani en fin de match, mais sur les buts de Conceiçao et de Bremer, il ne peut vraiment rien faire.
Bellanova 5,5 : Une ou deux percées au début de la première période, puis lui aussi s’éteint et ne parvient plus à se projeter. Il est complice en laissant Celik centrer trop facilement sur le but de Conceiçao.
Scalvini 5 : bon pour doubler et aider Bernasconi dans les prises à deux sur Conceiçao, mais il casse trop souvent la ligne en laissant de grands espaces dans son dos et en obligeant ses coéquipiers à faire des efforts supplémentaires. L’Atalanta défend en zone, mais sur le 2-0 de Bremer, il ne « sent » pas le mouvement de Bremer et se fait devancer.
Kristensen 6 : De retour comme titulaire pour la première fois de la saison, il livre une prestation positive au marquage sur Kolo Muani. Le jaune reçu en début de première période ne le conditionne pas et il offre toujours une solution de passe simple à ses coéquipiers dans la phase de construction. C’est justement Kolo Muani qui lui refuse le but de l’égalisation sur sa ligne.
Bernasconi 5 : il oublie complètement Conceiçao, qui lui passe dans le dos sur l’action du but, une erreur grossière. En 1 contre 1, il tient le choc, mais apporte très peu offensivement.
Samardzić 5,5 : sa manière de frapper les coups de pied arrêtés est quelque chose à étudier, et la plupart des occasions de but de l’Inter arrivent toutes sur corner et sur phases arrêtées. En revanche, dans le jeu derrière les attaquants, il reste encore bien trop irrégulier
(à partir de la 63e minute Raspadori : 5,5 : Sarri le déplace à 4 postes différents en 30 minutes de jeu et, évidemment, il a du mal à entrer dans son match)
Kessié 5 : Il devait être le milieu capable d’apporter du dynamisme, mais il est encore très en retard physiquement et, à la longue, il oblige aussi le reste de ses coéquipiers à courir pour lui
(à partir de la 73e minute Gaetano 5,5 : Sarri lui préfère ce Kessié, mais lorsqu’il entre en jeu, il ne parvient pas à lui donner tort, avec une circulation de balle beaucoup trop scolaire à la baguette).
Ederson 6 : Son organisation du jeu est plus simple et plus horizontale que d’habitude, mais comme toujours il se trompe très peu et ses coéquipiers lui font confiance à 100 %.
De Ketelaere 5,5 : Il commence bien, en cherchant les espaces, en demandant le ballon dans les pieds et en essayant de provoquer Celik et Lucumì, mais son élan dure peu et, petit à petit, il sort coupablement du match.
Krstović 5 : Bremer et Lucumì le neutralisent et, en plus, il ne parvient même pas à aider la relance basse de l’Atalanta parce qu’il ne réussit pas à protéger au mieux les rares ballons qui arrivent dans sa zone
(à partir de la 73e minute Scamacca 6 : Au moins, il est plus mobile et plus entreprenant que le coéquipier qu’il a remplacé. Quelques remises pour ressortir et un placement dans la surface qui donne plus de profondeur)
Rowe 6,5 : C’est celui qui bouge le plus sans ballon et il oblige les joueurs de la Juventus à le limiter, y compris en allant au-delà des limites du règlement. Vicario lui dit non la seule fois où il parvient à se libérer
(à partir de la 84e minute Elmas sv)
Entraîneur, Maurizio Sarri 5 : Le sentiment est que l’Atalanta est encore un chantier tellement ouvert qu’elle n’en a même pas encore posé les fondations. Ce n’est pas son équipe et, peut-être, il n’a pas encore réussi à comprendre quels sont les meilleurs joueurs à aligner.
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