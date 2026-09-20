Juventus-Atalanta, les notes de CM : Bremer en géant, il ne manque que le but à Kolo Muani. Carnesecchi, la seule joie de Sarri

Vicario 6 : L’Atalanta ne se montre presque jamais dangereuse et, pour lui, c’est une journée de gestion courante. Bon sur la frappe du droit de Rowe en seconde période, il contrôle tout ce qui passe dans la surface, sort sur les ballons aériens et donne des consignes précises à ses défenseurs.





Kalulu 5,5 : Rowe est le plus actif des joueurs de l’Inter entre les lignes et ses appels comme ses mouvements l’obligent à se démultiplier. Et à la 31e minute, il est gracié par Zufferli qui ne sanctionne pas l’évidente retenue dans la surface.





Bremer 7 : il éteint Krstovic, qui ne parvient jamais à se mettre en évidence. Il guide un secteur défensif qui, dans les faits, concède très peu. Il prend un risque en fin de première période avec une grosse faute sur Rowe qui méritait un jaune, mais Zufferli le gracie. Le but du 2-0, c’est sa spécialité.





Lucumí 6 : l’Atalanta travaille bien avec les dédoublements sur la droite et il est mis à rude épreuve. Il se trompe beaucoup dans la relance, mais dans le marquage sur De Ketelaere, il finit toujours par avoir le dernier mot.





Celik 6,5 : Le joker préféré de Spalletti se révèle cette fois décisif sur le plan offensif. Lors de l’une des poussées offensives loin d’être rares, il parvient à prendre Bellanova de vitesse et à mettre au centre de la surface le ballon que Conceiçao transforme en but.





McKennie 6,5 : homme à tout faire et véritable régulateur de cette équipe. Il fait le lien, se projette et couvre. Locatelli peut même être absent longtemps, à condition qu’il soit là sur le terrain

(86e : Woltemade s. v.)





Douglas Luiz 5,5 : Samardzic tend à le neutraliser et il est souvent en difficulté dans sa recherche de verticalité, préférant une circulation de balle bien trop plate.





Conceiçao 7 : critiqué jusque dans le 5-0 contre NEC pour avoir été trop brouillon et trop peu impliqué, Chico sort cette fois la prestation que tout le monde attend de lui. Il tente toujours son geste, cherche la percussion et, cette fois oui, trouve aussi le but sur son premier vrai tir cadré, sur un service de Celik.





Alajbegović 5,5 : Il ne parvient jamais à s’enflammer et même les rares tirs tentés depuis l’entrée de la surface sont tous très scolaires et facilement repoussés par les défenseurs. Pour les amateurs de statistiques, il affiche une valeur d’xG de 0,02, bien trop peu pour un joueur comme lui

(45e : Sarr 6 : à le voir se déplacer sur le terrain, on a l’impression de revoir le Matuidi aperçu à Turin. Il court énormément et, quand il le peut, tente sa chance, mais Carnesecchi lui dit non).





Nico González 5,5 : un pas en arrière par rapport à sa prestation brillante contre le NEC, mais il faut dire que Spalletti lui change encore une fois de rôle en l’excentrant sur tout le couloir et en lui confiant d’importantes tâches défensives

(72e : Koopmeiners 6 : il prend place à la baguette aux côtés de Douglas Luiz et, cette fois, apporte une aide précieuse pour ressortir le ballon plus fluidement depuis la défense)





Kolo Muani 6,5 : il démarre très fort et le premier tir du match après seulement quelques minutes est pour lui (même s’il est ensuite annulé pour hors-jeu). Les deux temps forts de son match ne sont toutefois pas les meilleurs pour lui : le premier est défensif, lorsqu’il se substitue à Vicario et sauve sur sa ligne la tête de Kristensen, le second est son face-à-face manqué avec Carnesecchi, qui l’hypnotise. Il est en nette progression et le Stadium le lui reconnaît au moment de son remplacement

(89e : Kelly s. v.)





Entraîneur : Luciano Spalletti 6,5 : il lit parfaitement le match et, grâce aux nombreux jokers présents dans sa composition, parvient aussi à s’adapter en cours de rencontre aux mouvements de l’Atalanta. Bien aussi dans la gestion des changements pour un match où les siens, dans les faits, ne risquent pratiquement rien.



