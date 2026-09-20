Autre grand choc lors de cette cinquième journée de Serie A, qui précède la longue trêve internationale. À Turin, la Juventus et l’Atalanta entrent en scène. Voici ci-dessous le récit du match minute par minute.
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Juventus-Atalanta EN DIRECT
BUT ET ACTIONS CLÉS
Juventus-Atalanta
BUTEURS -
BUTS ET TEMPS FORTS -
La feuille de match
COMPOSITIONS PROBABLES JUVENTUS-ATALANTA
JUVENTUS (3-4-2-1) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Kelly ; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie ; Conceiçao, Nico Gonzalez ; Kolo Muani. Entr. Spalletti
ATALANTA (4-3-3) : Carnesecchi ; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac ; Kessié, Gaetano, Ederson ; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Entr. Sarri
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