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Nico Gonzalez Juventus ParmaGetty Images
Simone Gervasio
Traduit par

Juventus-Atalanta EN DIRECT

Juventus FC vs Atalanta Bergame
Juventus FC
Atalanta Bergame
Serie A

Autre grand choc lors de cette cinquième journée de Serie A, qui précède la longue trêve internationale. À Turin, la Juventus et l’Atalanta entrent en scène. Voici ci-dessous le récit du match minute par minute.

  • BUT ET ACTIONS CLÉS

    Juventus-Atalanta


    BUTEURS -


    BUTS ET TEMPS FORTS -

    • Publicité

  • La feuille de match

    COMPOSITIONS PROBABLES JUVENTUS-ATALANTA


    JUVENTUS (3-4-2-1) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Kelly ; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie ; Conceiçao, Nico Gonzalez ; Kolo Muani. Entr. Spalletti


    ATALANTA (4-3-3) : Carnesecchi ; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac ; Kessié, Gaetano, Ederson ; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Entr. Sarri


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