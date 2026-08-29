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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus, après le non de Kessié : l’hypothèse Fofana, Brozovic ou une solution interne

Juventus FC
Mercato
Franck Kessié
Y. Fofana
M. Brozovic

Après l’arrêt des négociations pour l’Ivoirien, la Juventus doit trouver un autre milieu de terrain

Sauf énorme surprise, improbable à ce jour, les négociations entre la Juventus et Franck Kessié se sont conclues par un échec. L'ancien milieu de terrain du Milan, libre après la fin de son aventure avec Al-Ahli, n'a pas accepté le montant proposé par la Juventus : le salaire et surtout les bonus ne sont pas suffisants, selon l'Ivoirien et son entourage. La direction de la Vieille Dame doit de fait repartir de zéro dans sa quête du milieu de terrain voulu par Luciano Spalletti pour apporter davantage d'expérience et de qualité à l'entrejeu de la Juventus. À trois jours de la fin du mercato (mardi à 20 heures, le gong final), trouver une solution alternative à Kessié, pour la Juventus, n'est pas une tâche facile.


Compte tenu de la difficulté, en raison des coûts et des délais, d'entamer des négociations avec n'importe quel club pour un milieu de terrain important, et en excluant donc cette hypothèse, les portes de sortie pour la Juventus restent au nombre de trois : une solution interne, l'achat d'un joueur en trop (peut-être hors groupe) d'une autre équipe, le recrutement d'un joueur libre.

  • DOUGLAS LUIZ ET KOOPMEINERS

    La première hypothèse, en interne, mène à deux joueurs : Douglas Luiz et Teun Koopmeiners, à alterner avec Manuel Locatelli et Khephren Thuram, quand il sera de retour à disposition, avec Weston McKennie en bon joker. En ce qui concerne Douglas Luiz, Spalletti y croit et a exprimé un avis favorable à son maintien. La non-arrivée d’un grand nom (Kessié ou autre) ferait augmenter le temps de jeu et les responsabilités du Brésilien. Même discours, plus ou moins, pour Koopmeiners : le Néerlandais, qui reste sur deux saisons négatives, a été sur le marché tout l’été, mais sans qu’une solution favorable ne se présente, aussi bien pour lui que pour le club. Sans l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain, et avec le départ de Miretti, une troisième chance s’ouvrirait pour le Néerlandais afin de démontrer enfin qu’il a l’étoffe de la Juventus.


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  • FOFANA

    Concernant les indésirables, le premier nom est celui de Youssouf Fofana, actuellement écarté du groupe à l’AC Milan. Le Français pourrait combler ce vide dans l’effectif de la Juventus, peut-être sous la forme d’un prêt avec option d’achat. L’AC Milan regarde également du côté des indésirables de la Juventus : le rêve d’Amorim est un joueur du profil de Nico Gonzalez, mais il voudrait un défenseur central (Gatti ?). Dans cette optique, selon Tuttosport, il n’est pas exclu que les deux clubs puissent monter un échange dans les dernières heures du mercato.


  • BROZOVIC

    Et enfin, il y a les joueurs libres, parmi lesquels se distingue surtout Marcelo Brozovic, Croate passé par l’Inter, né en 1992, libre après une expérience de trois ans à Al-Nassr. À la mi-août, son entourage a tenté de nouer des contacts avec l’administrateur délégué Carnevali, en proposant le joueur à la Juventus. Autour du Ferragosto, cela n’a rien donné, car la Juve misait fortement sur Kessié. Et maintenant ?


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