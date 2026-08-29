Sauf énorme surprise, improbable à ce jour, les négociations entre la Juventus et Franck Kessié se sont conclues par un échec. L'ancien milieu de terrain du Milan, libre après la fin de son aventure avec Al-Ahli, n'a pas accepté le montant proposé par la Juventus : le salaire et surtout les bonus ne sont pas suffisants, selon l'Ivoirien et son entourage. La direction de la Vieille Dame doit de fait repartir de zéro dans sa quête du milieu de terrain voulu par Luciano Spalletti pour apporter davantage d'expérience et de qualité à l'entrejeu de la Juventus. À trois jours de la fin du mercato (mardi à 20 heures, le gong final), trouver une solution alternative à Kessié, pour la Juventus, n'est pas une tâche facile.





Compte tenu de la difficulté, en raison des coûts et des délais, d'entamer des négociations avec n'importe quel club pour un milieu de terrain important, et en excluant donc cette hypothèse, les portes de sortie pour la Juventus restent au nombre de trois : une solution interne, l'achat d'un joueur en trop (peut-être hors groupe) d'une autre équipe, le recrutement d'un joueur libre.