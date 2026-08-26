Juventus : Adin Licina campe sur ses positions, la vérité sur Naples

Selon Tuttosport, Napoli serait sur la piste de Licina. Son profil plaît beaucoup au directeur sportif de Napoli et ancien de la Juve, Giovanni Manna ; reste à savoir si une tentative sera faite avant la fin du mercato. Licina, qui la saison dernière avec la Juventus U23 a totalisé huit apparitions en Serie C pour un but inscrit, veut jouer et il veut le faire au plus haut niveau.



