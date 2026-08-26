Adin Licina quittera très probablement la Juventus avant la fin du mercato. L’attaquant de couloir né en 2007, grand ami de Yildiz, ne disputera pas la prochaine saison avec la Next Gen, il sera envoyé jouer à un niveau supérieur à la Serie C.
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Juventus : Adin Licina campe sur ses positions, la vérité sur Naples
Non à l’Avellino
L’ancien du Bayern Munich, qui a signé en janvier un contrat jusqu’en 2029, s’attendait à une trajectoire à la « Yildiz ». La Juventus ne peut toutefois pas lui garantir du temps de jeu en équipe première à l’heure actuelle, raison pour laquelle elle envisageait de l’envoyer jouer en Serie B, à Avellino. Destination refusée par Licina, qui veut jouer en Serie A.
Courtisé par Naples
Selon Tuttosport, Napoli serait sur la piste de Licina. Son profil plaît beaucoup au directeur sportif de Napoli et ancien de la Juve, Giovanni Manna ; reste à savoir si une tentative sera faite avant la fin du mercato. Licina, qui la saison dernière avec la Juventus U23 a totalisé huit apparitions en Serie C pour un but inscrit, veut jouer et il veut le faire au plus haut niveau.
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