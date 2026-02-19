Julian Alvarez révèle sa position sur son retour en Premier League alors qu'Arsenal cible l'ancien attaquant de Manchester City

L'attaquant madrilène Alvarez aurait clarifié ses préférences en matière de transfert après de nombreuses spéculations concernant un retour en Angleterre. L'ancienne star de Manchester City aurait envisagé de rejoindre Arsenal le mois dernier et serait évalué à environ 87 millions de livres sterling. Les Gunners seraient l'un des nombreux clubs de Premier League intéressés par le joueur de 26 ans, vainqueur de la Coupe du monde, aux côtés de Chelsea et Manchester United. Cependant, selon des informations récentes, l'Argentin ne serait pas nécessairement prêt à retourner au Royaume-Uni pour l'instant.

Le journal espagnol Sport affirme qu 'Alvarez préférerait rejoindre Barcelone s'il devait quitter l'équipe de Diego Simeone. Malgré l'intérêt marqué des clubs anglais, il semblerait que l'attaquant préfère rester en Espagne. Si cela représente un coup dur pour Arsenal, qui espérait recruter un finisseur confirmé, les difficultés bien connues de Barcelone à satisfaire les exigences financières élevées des transferts pourraient encore donner de l'espoir aux Gunners. Dans le même temps, l'Atlético aurait pris des mesures pour protéger son atout en lui proposant un nouveau contrat afin de dissuader les prétendants, même si son contrat actuel court jusqu'en 2030.