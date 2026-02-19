(C)Getty images
Julian Alvarez révèle sa position sur son retour en Premier League alors qu'Arsenal cible l'ancien attaquant de Manchester City
Alvarez affiche clairement sa préférence pour l'espagnol
L'attaquant madrilène Alvarez aurait clarifié ses préférences en matière de transfert après de nombreuses spéculations concernant un retour en Angleterre. L'ancienne star de Manchester City aurait envisagé de rejoindre Arsenal le mois dernier et serait évalué à environ 87 millions de livres sterling. Les Gunners seraient l'un des nombreux clubs de Premier League intéressés par le joueur de 26 ans, vainqueur de la Coupe du monde, aux côtés de Chelsea et Manchester United. Cependant, selon des informations récentes, l'Argentin ne serait pas nécessairement prêt à retourner au Royaume-Uni pour l'instant.
Le journal espagnol Sport affirme qu 'Alvarez préférerait rejoindre Barcelone s'il devait quitter l'équipe de Diego Simeone. Malgré l'intérêt marqué des clubs anglais, il semblerait que l'attaquant préfère rester en Espagne. Si cela représente un coup dur pour Arsenal, qui espérait recruter un finisseur confirmé, les difficultés bien connues de Barcelone à satisfaire les exigences financières élevées des transferts pourraient encore donner de l'espoir aux Gunners. Dans le même temps, l'Atlético aurait pris des mesures pour protéger son atout en lui proposant un nouveau contrat afin de dissuader les prétendants, même si son contrat actuel court jusqu'en 2030.
L'Atlético reste ferme sur l'avenir d'Alvarez
Malgré les rumeurs persistantes concernant un éventuel transfert à l'Emirates Stadium ou au Camp Nou, le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a tenu à mettre fin à toute spéculation sur un départ. S'adressant à la chaîne égyptienne Win Win, Cerezo a déclaré : « Julian est sous contrat avec l'Atlético Madrid et il est heureux. Personne du Barça ne nous a officiellement contactés pour le recruter, et c'est tout ce qu'il y a à dire. » Ce message provocateur à l'adresse de Barcelone suggère que les Colchoneros n'ont aucune intention de vendre leur joueur vedette, malgré sa récente période de disette en Liga.
Diego Simeone a également pris la défense de sa star, qui a connu des difficultés pendant les mois d'hiver. Interrogé sur le manque de buts de l'Argentin, Simeone, frustré, a rétorqué : « Sérieusement ? Vous me posez sérieusement cette question ? La vérité, c'est que Julian Alvarez parle pour lui-même, grâce à son nom, à son autorité et à la carrière qu'il s'est construite, n'est-ce pas ? » Même si les buts se sont taris depuis novembre, la confiance du manager reste inébranlable.
Les Gunners suivent la sensation de l'Inter
De la même manière, l'Inter aurait l'intention d'empêcher Arsenal de recruter le jeune attaquant Pio Esposito. Âgé de 20 ans, celui-ci connaît une saison exceptionnelle à l'Inter, avec sept buts et six passes décisives en 32 matchs. Esposito a été promu dans l'équipe senior de l'Inter après un prêt fructueux à Spezia, et les performances de l'international italien n'ont apparemment pas échappé au département de recrutement de l'Emirates Stadium.
Le média italien Tuttosport rapporte que l'Inter s'efforce de prolonger le contrat de l'attaquant suite à l'intérêt manifesté par Arsenal. Le club italien a déjà démontré sa détermination à conserver son attaquant très apprécié. Ayant vu sa valeur monter en flèche au cours des 12 derniers mois, les Nerazzurri sont prêts à tout pour le faire signer un contrat à long terme afin de repousser l'intérêt des clubs élites de la Premier League. Pour Arsenal, Esposito correspond au profil d'un jeune talent à fort potentiel prêt à exploser.
Arsenal prudent pour le premier test de Tudor
Arsenal espère donner un baptême du feu à Igor Tudor lors de son premier match en tant qu'entraîneur de Tottenham, les Spurs cherchant à perturber les aspirations de leur rival au titre. Tout en poursuivant leur quête de gloire nationale, les géants du nord de Londres surveillent de près le marché afin de renforcer leurs options offensives. Un nom qui revient régulièrement est celui de l'ancienne star de Manchester City, Alvarez, qui a quitté l'Etihad pour rejoindre Simeone à l'Atlético Madrid.
