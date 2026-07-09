Après la démission de Julian Nagelsmann, consécutive à l’élimination précoce de la Mannschaft face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde, la DFB a officialisé son intention de négocier avec Jürgen Klopp pour lui confier le poste de sélectionneur.

Ces derniers jours, le technicien de 59 ans a multiplié les déclarations laissant entendre qu’il était prêt à prendre la relève. Problème : son contrat avec Red Bull, où il occupe le poste de directeur mondial du football jusqu’en 2029, pourrait contraindre la DFB à s’acquitter d’une indemnité de transfert, une première pour un sélectionneur national.

Philipp Lahm a toutefois mis en garde contre toute précipitation et contre la tentation de rejeter la responsabilité de cette élimination précoce uniquement sur Nagelsmann et son staff. « L’équipe nationale est la plus importante de notre pays ; le public attend donc une explication sur la direction à prendre et la manière d’y parvenir. Ensuite, c’est au DFB de décider qui est la personne qu’il faut. Cette analyse ne peut pas se faire en trois jours ; il faut regarder au-delà des quatre matchs de la Coupe du monde 2026 », a déclaré le champion du monde 2014.