« Reste à voir s’il s’agit de la solution idéale. Pour moi, il serait bien plus important de commencer par analyser les questions suivantes : en quoi échouons-nous depuis plusieurs tournois déjà ? Où est le problème ? », écrit Lahm dans sa chronique pour le magazine « kicker ».
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Jürgen Klopp, la « solution idéale » pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale ? Un ancien international exprime ses réserves
Après la démission de Julian Nagelsmann, consécutive à l’élimination précoce de la Mannschaft face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde, la DFB a officialisé son intention de négocier avec Jürgen Klopp pour lui confier le poste de sélectionneur.
Ces derniers jours, le technicien de 59 ans a multiplié les déclarations laissant entendre qu’il était prêt à prendre la relève. Problème : son contrat avec Red Bull, où il occupe le poste de directeur mondial du football jusqu’en 2029, pourrait contraindre la DFB à s’acquitter d’une indemnité de transfert, une première pour un sélectionneur national.
Philipp Lahm a toutefois mis en garde contre toute précipitation et contre la tentation de rejeter la responsabilité de cette élimination précoce uniquement sur Nagelsmann et son staff. « L’équipe nationale est la plus importante de notre pays ; le public attend donc une explication sur la direction à prendre et la manière d’y parvenir. Ensuite, c’est au DFB de décider qui est la personne qu’il faut. Cette analyse ne peut pas se faire en trois jours ; il faut regarder au-delà des quatre matchs de la Coupe du monde 2026 », a déclaré le champion du monde 2014.
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Klopp, futur sélectionneur de l’équipe nationale ? Lahm estime qu’il pourrait « insuffler un vent de renouveau ».
Néanmoins, Klopp serait capable de « créer un vent de renouveau » dont l’équipe nationale allemande a absolument besoin après ses récentes déceptions. « Il y est parvenu partout. Ses équipes formaient un tout, et les gens les regardaient avec enthousiasme. Mais ce n’est pas seulement au niveau du poste d’entraîneur qu’il faut que les choses changent, mais aussi dans notre conception même du football. C’est ce qui importe le plus », a expliqué Lahm.
À ce titre, la reconduction officielle de Rudi Völler constitue déjà un signal positif. Lahm juge que le maintien du directeur sportif de la DFB est « globalement une bonne chose ; il n’est pas utile de tout bouleverser à chaque poste. Il possède une grande expérience. L’essentiel est de savoir comment se passe la collaboration. Même un entraîneur a besoin d’un interlocuteur avec qui discuter et qui lui apporte un regard différent. »
Lundi, Völler a confirmé son intention d’aller au bout de son contrat, qui court jusqu’après l’Euro 2028. « Cela ne m’aurait posé aucun problème d’y mettre un terme. Mais tout cela me tient trop à cœur. Je fais cela avec plaisir et je continuerai à apporter mon aide, à ma manière », a déclaré Völler lors d’une interview conjointe accordée à kicker, Funke Mediengruppe, la Frankfurter Rundschau, la Süddeutsche Zeitung, l’ARD et Bild.
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