Selon le journal britannique The Athletic, Hansi Flick a déclaré en conférence de presse à l'issue du match amical entre Birmingham City et le Barça : « Hamza Abdelkarim est extrêmement humble. »

La véracité de ces propos tenus par l'entraîneur allemand s'est confirmée en moins de 5 minutes seulement.

Le Barça a disputé son premier match devant son public cette saison, qui s'est soldé par un match nul deux buts partout au terme du temps réglementaire, avant que Birmingham City ne s'adjuge la rencontre aux tirs au but, dans une confrontation marquée par les deux buts inscrits par Hamza Abdelkarim pour le Barça.

L'attaquant égyptien a attendu les médias dans un coin du terrain à l'issue du match, où il a plaisanté avec les journalistes au sujet des rumeurs évoquant qu'il aurait partagé sa chambre avec Mohamed Salah lors de la Coupe du monde.

Hamza Abdelkarim a répondu, souriant timidement et secouant la tête : « La même chambre ? Non ! »

Le joueur âgé de 18 ans a réagi à la remarque d'un journaliste sur à quel point il était formidable qu'il ait marqué deux buts lors de son premier match avec l'équipe première, en déclarant : « Toute l'équipe m'a aidé, ce fut un effort collectif. »

Le système de diffusion radio interne du stade a interrompu les propos du joueur par une voix forte, l'obligeant à s'arrêter, ce qui lui a fait dire en riant : « Ils m'ont sauvé ! », expliquant ainsi que s'exprimer devant les médias, et non le match lui-même, avait été la partie la plus difficile pour lui ce soir-là.