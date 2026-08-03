Le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkrim, âgé de 18 ans, a réalisé une entrée exceptionnelle lors de son premier match avec l'équipe première du Barça, en inscrivant les deux buts de son équipe dans la rencontre amicale face à Birmingham City.
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Journal britannique : Hamza Abdelkarim, le pari secret de Flick pour la nouvelle saison
Les éloges de Flick
Selon le journal britannique The Athletic, Hansi Flick a déclaré en conférence de presse à l'issue du match amical entre Birmingham City et le Barça : « Hamza Abdelkarim est extrêmement humble. »
La véracité de ces propos tenus par l'entraîneur allemand s'est confirmée en moins de 5 minutes seulement.
Le Barça a disputé son premier match devant son public cette saison, qui s'est soldé par un match nul deux buts partout au terme du temps réglementaire, avant que Birmingham City ne s'adjuge la rencontre aux tirs au but, dans une confrontation marquée par les deux buts inscrits par Hamza Abdelkarim pour le Barça.
L'attaquant égyptien a attendu les médias dans un coin du terrain à l'issue du match, où il a plaisanté avec les journalistes au sujet des rumeurs évoquant qu'il aurait partagé sa chambre avec Mohamed Salah lors de la Coupe du monde.
Hamza Abdelkarim a répondu, souriant timidement et secouant la tête : « La même chambre ? Non ! »
Le joueur âgé de 18 ans a réagi à la remarque d'un journaliste sur à quel point il était formidable qu'il ait marqué deux buts lors de son premier match avec l'équipe première, en déclarant : « Toute l'équipe m'a aidé, ce fut un effort collectif. »
Le système de diffusion radio interne du stade a interrompu les propos du joueur par une voix forte, l'obligeant à s'arrêter, ce qui lui a fait dire en riant : « Ils m'ont sauvé ! », expliquant ainsi que s'exprimer devant les médias, et non le match lui-même, avait été la partie la plus difficile pour lui ce soir-là.
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Un pari habituel
Les événements ont confirmé la justesse des paroles de Hansi Flick, tant l'humilité de Hamza Abdelkrim paraît aussi évidente que son jeune âge, ce que trahissent quelques traces d'acné sur ses joues et un sourire timide, caractéristique d'une personne peu habituée à être au centre de l'attention des médias.
Le jeune joueur a conservé la même humilité, sans changement, tout au long des huit derniers mois, malgré sa signature au FC Barcelone, le fait d'être devenu le plus jeune joueur à représenter l'équipe nationale d'Égypte en Coupe du monde, en plus d'avoir inscrit un doublé avec l'équipe première de son nouveau club.
Au mois de janvier dernier, le FC Barcelone a commencé à accepter une réalité qu'il était inévitablement amené à affronter en fin de saison, à savoir le départ de Robert Lewandowski, ce qui allait laisser l'équipe face à des options limitées au poste d'avant-centre.
Le Barça recourt à son atout maître lorsqu'il fait face à des contraintes économiques ou à des options limitées, à savoir l'appel aux joueurs de l'académie de football du club, La Masia, où ces joueurs sont formés dès le plus jeune âge à assimiler le style de jeu du FC Barcelone, à s'adapter à la pression des processus de sélection continus qu'ils traversent depuis l'enfance, et à livrer des résultats immédiats à l'équipe première.
La crise de la Masia
Le problème réside dans le fait que l'académie de La Masia produit très peu d'attaquants de pointe, et le dernier à avoir laissé son empreinte avec l'équipe première est Marc Guiu, qui a rejoint les rangs de Chelsea en 2024.
La recherche à l'extérieur est devenue une nécessité accrue, le directeur sportif Deco et la cellule de recrutement ayant repéré le talentueux Hamza Abdelkarim lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans en novembre 2025, avant de se mettre en mouvement pour le recruter.
Il s'agit du type de transfert que privilégie la direction du club : peu coûteux, il présente un potentiel prometteur pour renforcer l'équipe première, et en cas d'échec, son statut de jeune talent de l'académie du Barça garantit le maintien de sa valeur marchande à la revente, ce qui en fait une opération à faible risque avec des retours potentiellement élevés.
Son frère a publié sur les réseaux sociaux une photo les réunissant durant leur enfance, la commentant ainsi : « Du club de notre famille au club de nos rêves », Youssef portant le maillot du Barça tandis que Hamza portait celui d'Al Ahly d'Égypte.
Le jeune attaquant a signé son contrat d'engagement avec le Barça en février, sous la forme d'un prêt initial en provenance d'Al Ahly, afin d'évoluer avec l'équipe de jeunes. Bien que ses débuts aient été retardés en raison de problèmes de visa, il a fait sa première apparition en mars, inscrivant un but lors du match qui s'est soldé par un nul deux buts partout face aux U19 de Huesca, terminant la saison avec 6 buts en 11 matchs et contribuant au sacre de l'équipe de jeunes du Barça, le Barça Juvenil A, en championnat des moins de 19 ans.
Le recrutement de l'attaquant égyptien a fait grand bruit dans les couloirs du club comme à l'extérieur.
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Un triplé remarquable
La dernière journée du championnat des jeunes a été marquée par une prestation remarquable de Hamza Abdel Karim, qui a inscrit un triplé en seulement une demi-heure face à l'équipe de Monte-Carlo.
Nestor Aparicio, l'entraîneur de Monte-Carlo, s'est ensuite confié au site de la Fédération internationale de football (FIFA) : « Nous avons essayé durant la semaine de prévenir les joueurs de sa force dans le jeu aérien, du fait qu'il est un excellent buteur du premier contact et de sa puissance. Nous avons fortement insisté sur la nécessité de tenter de l'empêcher de recevoir le ballon dans la surface de réparation. Nous les avons prévenus, nous en avons parlé, nous avons travaillé dessus, nous l'avons visionné dans de nombreuses vidéos, mais il était tout simplement impossible à arrêter. Il a été une force exemplaire. Il a été un marteau sur chaque ballon aérien. Il a tout conclu. »
Le joueur a reçu une convocation pour représenter la première sélection de l'Égypte lors de la Coupe du monde au mois de mai, et au mois de juin le FC Barcelone a levé la clause d'achat pour 1,5 million d'euros, soit l'équivalent de 1,3 million de livres sterling ou 1,7 million de dollars.
Hamza Abdel Karim ne s'attendait pas à participer à la Coupe du monde, mais la sélection égyptienne traverse une phase de renouvellement et de transition entre les générations, ce qui a entraîné un manque d'options offensives.
Une source au sein du vestiaire, qui s'est confiée au journal « The Athletic » à condition que son identité ne soit pas dévoilée afin de protéger son emploi, a révélé : « Hamza Abdel Karim possède les qualités d'un très bon numéro 9. »
Le sacrifice de Hamza
Hamza Abdelkarim se distingue par une taille relativement élevée de 182 centimètres et une puissance physique évidente, affichant un éventail de qualités et une constitution physique caractéristiques d'un avant-centre classique. Il a inscrit son premier but face à Birmingham City sur penalty, tandis que son second est venu après qu'il s'est jeté sur un ballon relâché par le gardien à la suite d'une frappe de Roony Bardghji, dans un bel effort de buteur.
Les entraînements ont joué un rôle décisif dans son évolution, le club travaillant à améliorer ses déplacements et son jeu collectif en dehors de la surface de réparation, et il y a des progrès tangibles sur cet aspect. Mais indépendamment de cela, c'est précisément son instinct à l'intérieur de la surface qui rend son profil intéressant pour Barcelone.
Le rendement des milieux de terrain et des ailiers pose rarement problème aux équipes de jeunes du club catalan, où l'on apprend aux joueurs de l'académie dès le plus jeune âge à s'harmoniser avec leurs coéquipiers, ce qui contraint les avant-centres à s'adapter, si bien que de nombreux attaquants ont fini par changer de poste pour occuper des rôles différents.
Les premiers mois de Hamza Abdelkarim à Barcelone ont contribué à son intégration dans le style de jeu de l'équipe, tout en préservant sa capacité de finisseur décisif des actions à l'intérieur de la surface de réparation.
Ces derniers mois se sont déroulés à un rythme extrêmement rapide : le joueur a signé pour rejoindre l'équipe réserve de Barcelone, mais il a finalement évolué avec l'équipe des jeunes, alors que le plan actuel prévoit qu'il fasse partie du système de l'équipe première, après avoir écourté ses vacances pour répondre à l'appel et rejoindre l'effectif durant la période de préparation de la nouvelle saison.
Une source proche du joueur, ayant également préféré garder l'anonymat, a déclaré au journal « The Athletic » : « Hamza ne se contente jamais de ce qu'il a accompli, il vise toujours plus. Le monde entier est entre ses mains, et ce n'est que le début. »
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