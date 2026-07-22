Joshua Zirkzee donne son feu vert à un départ de Manchester United

Ricky Massara, le nouveau directeur sportif de la Juve, pilote personnellement le dossier Zirkzee. Son intérêt n’est pas nouveau : il aurait déjà passé « des heures au téléphone » avec l’entourage de l’attaquant lors du mercato d’hiver. La direction d’Old Trafford se montre ouverte à un départ, souhaitant fluidifier l’effectif sous la houlette de Michael Carrick.

Selon la presse italienne, United pourrait céder l’attaquant pour un montant compris entre 35 et 40 millions d’euros. Une autre option, un prêt avec option ou obligation d’achat, serait également sur la table si un transfert définitif s’avérait complexe à finaliser immédiatement.