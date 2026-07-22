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Joshua Zirkzee donne son feu vert à un départ de Manchester United
La Juventus est sur le point de finaliser l’arrivée d’un attaquant néerlandais.
Zirkzee, qui avait rejoint Old Trafford en provenance de Bologne en 2024 pour un montant de 36,5 millions de livres sterling, se montre enthousiaste à l’idée de retourner en Italie après un passage difficile en Premier League. Selon la *Gazzetta dello Sport*, le grand club de Serie A aurait reçu un « accord de principe » de la part de l’entourage de Zirkzee après avoir sondé son intérêt pour ce transfert. Âgé de 25 ans, l’attaquant n’a marqué que cinq buts en Premier League au cours des deux dernières saisons, un bilan insuffisant pour convaincre les Red Devils.
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Manchester United envisagerait une vente
Ricky Massara, le nouveau directeur sportif de la Juve, pilote personnellement le dossier Zirkzee. Son intérêt n’est pas nouveau : il aurait déjà passé « des heures au téléphone » avec l’entourage de l’attaquant lors du mercato d’hiver. La direction d’Old Trafford se montre ouverte à un départ, souhaitant fluidifier l’effectif sous la houlette de Michael Carrick.
Selon la presse italienne, United pourrait céder l’attaquant pour un montant compris entre 35 et 40 millions d’euros. Une autre option, un prêt avec option ou obligation d’achat, serait également sur la table si un transfert définitif s’avérait complexe à finaliser immédiatement.
La Juventus envisage un double coup de maître en attaque
La Juventus ne compte pas s’arrêter à Zirkzee : selon les dernières informations, le club turinois souhaite recruter l’attaquant néerlandais en même temps que Randal Kolo Muani. Les Bianconeri préparent une refonte majeure de leur secteur offensif et espèrent former un duo Zirkzee-Muani. L’international français, auteur d’un prêt convaincant lors de la seconde partie de la saison 2024-2025, est impatient de revenir définitivement à Turin.
Avec Massara qui met la pression et la star du Paris Saint-Germain ayant donné son accord, les négociations entre les deux clubs devraient s'accélérer.
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La prédiction de Gullit se vérifie
Le départ éventuel de Zirkzee confirme les mises en garde répétées de la légende néerlandaise Ruud Gullit. L’ancien international avait depuis longtemps exprimé des réserves sur le transfert de l’attaquant en Angleterre, jugeant qu’il était mieux armé pour répondre aux exigences techniques du football italien.
Dans une précédente interview, Gullit avait clairement exprimé ses doutes : « Pour moi, j’ai toujours eu des doutes quant au bien-fondé de sa décision de rejoindre Manchester United. Je pense qu’il aurait dû rester en Serie A. Il faisait de bonnes performances à Bologne et je pense qu’il aurait dû rejoindre une meilleure équipe en Italie. »
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