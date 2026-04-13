José Mourinho a fait savoir dimanche, en conférence de presse après la victoire 2-0 contre le CD Nacional, qu’il souhaitait rester sur le banc du Benfica la saison prochaine. L’entraîneur portugais de 63 ans affirme même être déjà à l’œuvre pour préparer le prochain exercice.
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José Mourinho a pris une décision définitive concernant son avenir au Benfica
Mourinho affirme que la décision de rester sur le banc du Benfica la saison prochaine ne lui appartient pas. « Tout dépend uniquement de la volonté du club de me garder ici après l’été. »
L’ancien mentor du Real Madrid, de l’Inter et de Chelsea affirme toutefois qu’il souhaite rester aux commandes du club portugais le plus titré, à condition que celui-ci réponde à ses attentes. « En tout cas, mon souhait de rester au Benfica ne dépend pas des investissements réalisés dans l’équipe. »
José Mourinho détaille ses plans pour la préparation estivale. Une large partie de son effectif étant attendue en Amérique du Nord pour la Coupe du monde, le technicien portugais compte puiser dans le centre de formation du Benfica.
« Je cherche la petite élite au sein de l’élite », explique Mourinho, qui souhaite faire monter ce groupe plus rapidement en équipe première. « Je veux m’assurer que l’équipe première reste compétitive malgré un calendrier chargé, car cela me permettra d’étoffer l’effectif. »
Mourinho a été limogé l’été dernier par le club turc de Fenerbahçe après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions. Le club a été éliminé au barrage par Benfica, où Mourinho a pris ses fonctions d’entraîneur en septembre.
Benfica occupe actuellement la 3^e place de la Liga Portugal, à deux points du Sporting Portugal (71), qui occupe la 2^e place et s'assure ainsi une place en phase préliminaire de la Ligue des champions. Le FC Porto, entraîné par l'ancien coach de l'Ajax Francesco Farioli, est en tête du championnat avec 76 points.