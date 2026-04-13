José Mourinho a pris une décision définitive concernant son avenir au Benfica

Mourinho affirme que la décision de rester sur le banc du Benfica la saison prochaine ne lui appartient pas. « Tout dépend uniquement de la volonté du club de me garder ici après l’été. »

L’ancien mentor du Real Madrid, de l’Inter et de Chelsea affirme toutefois qu’il souhaite rester aux commandes du club portugais le plus titré, à condition que celui-ci réponde à ses attentes. « En tout cas, mon souhait de rester au Benfica ne dépend pas des investissements réalisés dans l’équipe. »