José Mourinho a « merdé » avec ses commentaires « maladroits » sur Vinicius Junior, tandis qu'un ancien élève de Chelsea exhorte le patron du Benfica à présenter ses excuses
Prestianni écope d'une suspension provisoire après son altercation avec Vinicius
Le match européen en question a été interrompu pendant 10 minutes peu après que l'attaquant des Blancos, Vini, ait ouvert le score de manière spectaculaire. Il a célébré son but près du drapeau de corner devant les supporters locaux agités, avant de retourner vers la ligne médiane, ce qui lui a valu un carton jaune.
Avant la reprise du match, Vinicius s'est précipité vers l'arbitre pour déposer une plainte. Prestianni, qui avait remonté son maillot pour se couvrir la bouche, aurait tenu des propos racistes. L'UEFA a annoncé que l'Argentin serait provisoirement suspendu pour un match, ce qui l'empêcherait de participer au match retour des barrages de la phase à élimination directe au Santiago Bernabeu, tandis que l'enquête se poursuit.
Ce que Mourinho a dit à propos de l'incident à l'Estadio da Luz
Prestianni nie les accusations portées contre lui, affirmant qu'il a utilisé une insulte homophobe à l'encontre de Vinicius, plutôt qu'une insulte raciste. Mourinho a déclaré après un match mouvementé à l'Estadio da Luz que l'ailier vedette du Real avait agi de manière antagoniste.
Il a déclaré à l'époque : « Quand on marque un but comme celui-là, on le célèbre de manière respectueuse. Quant aux mots échangés entre Prestianni et Vinicius, je veux rester impartial. Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet.
Quand il parlait de racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité de l'histoire de ce club était noire [Eusebio]. Ce club est tout sauf raciste, donc si dans son esprit il y avait un lien avec cela, c'est le Benfica. Il y a quelque chose qui ne va pas, car cela se produit dans tous les stades. Dans tous les stades où Vinicius joue, il se passe quelque chose. Toujours. »
L'ancienne star de Chelsea, Mikel, réagit aux commentaires de Mourinho
L'ancien international nigérian Mikel, qui a joué sous les ordres de Mourinho au Chelsea, club géant de la Premier League, a déclaré dans son podcast Obi One : « Ce que j'attendais d'entendre de la part de mon ancien patron, de mon chef, c'était : "Oui, une enquête est en cours, mais il n'y a pas de place pour le racisme ici, il n'y a pas de place pour ce genre de choses, mais attendons que l'enquête soit terminée, il n'y a pas de place pour ça".
« Donc, le fait qu'il se soit exprimé en disant "Oh oui, Vinicius Jr n'aurait pas dû célébrer comme il l'a fait", c'était un commentaire maladroit, très maladroit de la part de José Mourinho. Il sera le premier, il le sait, il sera le premier à savoir qu'il a merdé. C'est un type intelligent, très intelligent, il le sait. »
Mikel a ajouté : « Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas excusé, mais je m'attends à ce qu'il fasse une déclaration à un moment donné. Personne qui a joué avec José Mourinho n'a de mauvaises choses à dire à son sujet, surtout en ce qui concerne le racisme, surtout, zéro, absolument zéro.
Il sera le premier à dire : « J'ai merdé, c'était après le match, les émotions étaient vives, je n'ai pas réfléchi à ma déclaration, je n'ai pas pensé à ce que j'allais dire ». C'est un manager expérimenté, c'est un type intelligent, il sait ce qu'il aurait dû dire. La déclaration qu'il a faite est une énorme, énorme, énorme erreur. »
Prestianni risque une longue suspension de l'UEFA
Depuis, Mourinho a refusé de discuter de l'incident, déclarant, lorsqu'on lui a demandé son avis sur les réactions négatives à ses interviews d'après-match : « Je ne souhaite pas faire de commentaires. Je répète que cela a été difficile pour tout le monde, je ne préciserai pas le niveau de difficulté. Aujourd'hui, nous avons tous su faire preuve de professionnalisme et faire notre travail. »
Il ne tiendra pas de conférence de presse d'avant-match cette semaine avant le déplacement du Benfica à Madrid, car il purge une suspension après avoir reçu un carton rouge à Lisbonne. Prestianni sera également absent de ce match, et il est possible que, s'il est reconnu coupable, l'Argentin de 20 ans soit sanctionné d'une suspension de 10 matchs par l'instance dirigeante du football européen.
