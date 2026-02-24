José Mourinho a « merdé » avec ses commentaires « maladroits » sur Vinicius Junior, tandis qu'un ancien élève de Chelsea exhorte le patron du Benfica à présenter ses excuses

L'ancien international nigérian Mikel, qui a joué sous les ordres de Mourinho au Chelsea, club géant de la Premier League, a déclaré dans son podcast Obi One : « Ce que j'attendais d'entendre de la part de mon ancien patron, de mon chef, c'était : "Oui, une enquête est en cours, mais il n'y a pas de place pour le racisme ici, il n'y a pas de place pour ce genre de choses, mais attendons que l'enquête soit terminée, il n'y a pas de place pour ça".

« Donc, le fait qu'il se soit exprimé en disant "Oh oui, Vinicius Jr n'aurait pas dû célébrer comme il l'a fait", c'était un commentaire maladroit, très maladroit de la part de José Mourinho. Il sera le premier, il le sait, il sera le premier à savoir qu'il a merdé. C'est un type intelligent, très intelligent, il le sait. »

Mikel a ajouté : « Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas excusé, mais je m'attends à ce qu'il fasse une déclaration à un moment donné. Personne qui a joué avec José Mourinho n'a de mauvaises choses à dire à son sujet, surtout en ce qui concerne le racisme, surtout, zéro, absolument zéro.

Il sera le premier à dire : « J'ai merdé, c'était après le match, les émotions étaient vives, je n'ai pas réfléchi à ma déclaration, je n'ai pas pensé à ce que j'allais dire ». C'est un manager expérimenté, c'est un type intelligent, il sait ce qu'il aurait dû dire. La déclaration qu'il a faite est une énorme, énorme, énorme erreur. »