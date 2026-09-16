Jonathan David entre dans l’histoire alors que l’Atlético de Madrid écrase Osasuna 4-0 en Liga

L’Atlético a livré une prestation dominante pour s’imposer avec éclat 4-0 contre Osasuna au Riyadh Air Metropolitano. Cette large victoire maintient l’équipe de Diego Simeone pleinement dans la course au titre en Liga en ce début de saison, et confirme ses ambitions devant un public passionné.

David a ouvert le score à la 24e minute, donnant le ton pour les locaux. L’autre recrue estivale Lee Kang-in a ensuite doublé la mise neuf minutes après le début de la seconde période, en reprenant avec sang-froid une passe décisive tranchante d’un David en forme.

Robin Le Normand et Alex Baena ont ajouté des buts en fin de match, aux 63e et 82e minutes respectivement, pour parachever la démonstration. Cette lourde défaite laisse Osasuna à une décevante 13e place avec seulement sept points pris lors de ses six premiers matches.