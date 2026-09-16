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Jonathan David entre dans l’histoire alors que l’Atlético de Madrid écrase Osasuna 4-0 en Liga
L'Atlético s'impose aisément
L’Atlético a livré une prestation dominante pour s’imposer avec éclat 4-0 contre Osasuna au Riyadh Air Metropolitano. Cette large victoire maintient l’équipe de Diego Simeone pleinement dans la course au titre en Liga en ce début de saison, et confirme ses ambitions devant un public passionné.
David a ouvert le score à la 24e minute, donnant le ton pour les locaux. L’autre recrue estivale Lee Kang-in a ensuite doublé la mise neuf minutes après le début de la seconde période, en reprenant avec sang-froid une passe décisive tranchante d’un David en forme.
Robin Le Normand et Alex Baena ont ajouté des buts en fin de match, aux 63e et 82e minutes respectivement, pour parachever la démonstration. Cette lourde défaite laisse Osasuna à une décevante 13e place avec seulement sept points pris lors de ses six premiers matches.
David inscrit son nom dans l’histoire
Le moment fort de la soirée est revenu à David, qui a franchi un cap remarquable grâce à son but en première période. L’attaquant prolifique est officiellement devenu le premier joueur des Colchoneros au XXIe siècle à marquer lors de chacun de ses deux premiers matches de Liga.
Sa contribution historique a posé les bases d’une prestation offensive sans faute de l’équipe à domicile. Non content d’avoir trouvé le chemin des filets, David s’est aussi mué en passeur après la pause pour offrir à Kang-in son crucial deuxième but, confirmant ainsi son statut de grand artisan de la soirée.
L’absence de la star ne fait pas dérailler l’Atlético Madrid
Cette victoire éclatante par quatre buts d’écart a été obtenue sans les services de l’attaquant vedette Julian Alvarez. L’Argentin a été complètement écarté du groupe pour le match, alors qu’il poursuit sa récupération après un problème musculaire frustrant.
Simeone avait déjà confirmé les difficultés physiques d’Alvarez lors de sa conférence de presse d’avant-match, suscitant de légères inquiétudes concernant leurs options offensives. Cependant, la profondeur d’effectif impressionnante de l’Atletico s’est montrée largement capable de compenser son absence notable.
Ce précieux succès à domicile permet à l’Atletico de totaliser 13 points en six matches, et de s’installer confortablement à la troisième place du classement de la Liga. Le club ne compte désormais plus que deux points de retard sur son grand rival, le Real Madrid, et sur le leader du championnat, Barcelone.
- AFP
L’attention se tourne vers le derby madrilène
Simeone et son équipe doivent désormais se préparer immédiatement pour leur plus grand test de la saison jusqu’ici. L’Atlético accueillera son rival local, le Real Madrid, au Riyadh Air Metropolitano pour un derby madrilène très attendu et âprement disputé.
Un résultat positif contre le Real Madrid sera absolument crucial pour les ambitions de titre toujours intactes de l’Atlético. Ce prochain choc offre aux Colchoneros une occasion parfaite de dépasser leurs illustres voisins au classement du championnat.
Dans le même temps, Osasuna voudra rebondir rapidement après ce lourd effondrement défensif dans la capitale espagnole. Le club retrouvera son terrain lors de son prochain match, où il doit recevoir le Rayo Vallecano.
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