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John Obi Mikel révèle l’erreur de transfert qui coûte à Xabi Alonso et à Chelsea cette saison
Chelsea fait face à des critiques concernant le remplaçant de Fernandez
Chelsea a fait l’objet de vives critiques pour son activité lors du mercato estival, en particulier pour son incapacité à s’assurer un remplaçant à Fernandez. Le milieu de terrain est parti à Manchester City le dernier jour du mercato pour un montant record de 125 millions de livres sterling.
Bien qu’un accord pour le jeune joueur de Monaco Lamine Camara ait capoté au tout dernier moment, Mikel a exprimé sa profonde frustration sur le podcast Obi One. « C’est un poste que le club n’a pas réussi à renforcer pendant le mercato. Nous avons échoué, a déclaré Mikel. Nous savions qu’Enzo Fernandez voulait quitter le club. Nous savions depuis longtemps qu’il voulait partir. »
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Les difficultés défensives sous Xabi Alonso
Mikel a ensuite continué à souligner à quel point le manque de solutions au poste de milieu défensif a lourdement affecté Alonso et son équipe. Chelsea a marqué 18 buts mais en a encaissé 12 en six matches cette saison, dont un récent match nul 2-2 contre Hull City.
« Oui, on a 125 M£ qui dorment à la banque, mais on n’a pas réussi à faire venir un autre joueur et c’est pour ça qu’on souffre en ce moment », a expliqué Mikel. « On parle des buts qu’on encaisse. Oui, on peut blâmer la défense, mais il faut au moins deux milieux récupérateurs pour pouvoir faire écran et protéger la défense à quatre dans ce système. C’est nécessaire parce que vous allez être exposés. »
L'absence de Moises Caicedo
Le club dépend fortement du retour de Caicedo, limité à seulement 14 minutes cette saison par une blessure au mollet. Mikel estime que l’équipe s’améliorera considérablement une fois que le milieu de terrain sera de retour sur le terrain aux côtés de Romeo Lavia ou Reece James. « Dès qu’il reviendra, je pense que nous serons une bien meilleure équipe. Il n’y a absolument aucun doute là-dessus », a ajouté Mikel. « Donc, quand nous récupérerons Caicedo avec son endurance, avec cette énergie qu’il a pour pouvoir couvrir deux ou trois postes, casser les actions adverses, cela va nous rendre beaucoup plus solides. »
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Que se passe-t-il ensuite pour Chelsea ?
Chelsea espère que Caicedo pourra retrouver sa pleine forme à temps pour son prochain match. Alonso et son équipe se déplaceront dans l’ouest de Londres pour affronter Brentford vendredi soir, où l’entraîneur exigera une victoire indispensable pour enfin lancer la campagne de son équipe en Premier League et colmater sa défense perméable.
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