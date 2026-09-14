Chelsea a fait l’objet de vives critiques pour son activité lors du mercato estival, en particulier pour son incapacité à s’assurer un remplaçant à Fernandez. Le milieu de terrain est parti à Manchester City le dernier jour du mercato pour un montant record de 125 millions de livres sterling.

Bien qu’un accord pour le jeune joueur de Monaco Lamine Camara ait capoté au tout dernier moment, Mikel a exprimé sa profonde frustration sur le podcast Obi One. « C’est un poste que le club n’a pas réussi à renforcer pendant le mercato. Nous avons échoué, a déclaré Mikel. Nous savions qu’Enzo Fernandez voulait quitter le club. Nous savions depuis longtemps qu’il voulait partir. »