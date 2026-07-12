Johan Manzambi snobe Newcastle ! Aston Villa serait en train de « finaliser » le transfert de la star de Fribourg

Aston Villa est sur le point de finaliser le transfert du milieu de terrain Manzambi, en provenance de Fribourg, une opération qui constitue un coup dur pour ses rivaux de Premier League.

Si Newcastle United avait déjà trouvé un accord global avec Fribourg pour un transfert dépassant 50 millions de livres sterling, le jeune joueur de 20 ans n’avait pas encore donné son feu vert pour rejoindre le club du Nord-Est de l’Angleterre.

Cette hésitation a permis à Villa d’accélérer. Selon The Athletic, le club a intensifié ses efforts après la grave blessure aux ligaments du genou d’Amadou Onana, survenue lors de la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Manzambi pourrait ainsi remplacer directement Onana, et la perspective de disputer la Ligue des champions la saison prochaine aurait fait pencher la balance en faveur de Villa.







