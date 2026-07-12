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Johan Manzambi snobe Newcastle ! Aston Villa serait en train de « finaliser » le transfert de la star de Fribourg
Villa double les Magpies dans la course au transfert
Aston Villa est sur le point de finaliser le transfert du milieu de terrain Manzambi, en provenance de Fribourg, une opération qui constitue un coup dur pour ses rivaux de Premier League.
Si Newcastle United avait déjà trouvé un accord global avec Fribourg pour un transfert dépassant 50 millions de livres sterling, le jeune joueur de 20 ans n’avait pas encore donné son feu vert pour rejoindre le club du Nord-Est de l’Angleterre.
Cette hésitation a permis à Villa d’accélérer. Selon The Athletic, le club a intensifié ses efforts après la grave blessure aux ligaments du genou d’Amadou Onana, survenue lors de la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Manzambi pourrait ainsi remplacer directement Onana, et la perspective de disputer la Ligue des champions la saison prochaine aurait fait pencher la balance en faveur de Villa.
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Frustration à Newcastle : une nouvelle cible leur échappe
L'échec de ce dossier est un coup dur pour l'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, qui voit son club peiner à conclure des transferts majeurs. Un sentiment d'inquiétude, parfaitement compréhensible, règne chez les supporters des Magpies, encore marqués par la façon dont Liverpool leur a soufflé Victor Munoz le mois dernier.
Les Magpies ont pourtant déployé tous les efforts nécessaires : la direction a mené des discussions en face à face avec Fribourg et s’est également efforcée de convaincre le joueur, son entourage et sa famille que St James’ Park était l’endroit idéal pour son épanouissement, mais il semble désormais se diriger vers Aston Villa.
L’effet Ligue des champions
Malgré leur puissance financière, les Magpies n’ont pas pu offrir à Manzambi ce qu’il recherchait par-dessus tout : une compétition européenne de premier plan. Privé de Ligue des champions ou de toute autre épreuve continentale, Newcastle s’est de nouveau retrouvé en position de faiblesse lors des négociations.
L’attaquant souhaitait attendre l’élimination de la Suisse de la Coupe du monde pour se prononcer sur son avenir ; cela n’a été acté que samedi, après la défaite en prolongation contre l’Argentine.
- AFP
Étoile montante de la Bundesliga et de la Coupe du monde
Manzambi arrive avec la réputation d’être l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe. Lors de la saison 2025-2026, il a disputé 47 matchs, inscrit sept buts et délivré neuf passes décisives, contribuant à la septième place de Fribourg en Bundesliga ainsi qu’à sa finale de Ligue Europa. Son match référence face à Aston Villa a immédiatement attiré l’attention d’Unai Emery.
Sa cote a encore grimpé lors d’une Coupe du monde nord-américaine qui a confirmé son éclosion. Entré à la 71^e minute, il a inscrit deux buts lors de la victoire 4-1 de la Suisse contre la Bosnie-Herzégovine en phase de groupes, avant de marquer à nouveau, cette fois titulaire, lors du succès 2-1 face au Canada, coorganisateur, lors de la dernière journée. Il a ainsi prouvé sa capacité à briller sur la plus grande scène internationale, même si la Suisse a finalement été éliminée en quarts de finale.
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