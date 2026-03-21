L'ampleur des pertes financières subies par Barton a fait la une des journaux ces dernières semaines. Il a été condamné ce mois-ci à verser 339 000 livres sterling, plus les frais de justice, à l'ancienne internationale anglaise Eni Aluko après l'avoir comparée à la tueuse en série Rose West dans des publications sur les réseaux sociaux, un verdict qui est venu alourdir considérablement une facture déjà exorbitante. Cela s'ajoute à une affaire de diffamation intentée par le présentateur de BBC Radio 2 Jeremy Vine, qui a poursuivi Barton en justice pour des publications sur X le qualifiant à tort de « pédophile » et de « défenseur des pédophiles ».

Vine a confirmé l’été dernier que Barton avait pris en charge ses frais de justice après avoir perdu ce procès, précisant que cette bataille avait coûté à l’ancien milieu de terrain « selon ses propres dires, 600 000 £ ». Une source proche du dossier a révélé la gravité de la situation, déclarant : « Barton est confronté à de sérieux ennuis, et cela n’a fait qu’empirer du fait qu’il a été impliqué dans tant de procès. Chacun d’entre eux coûte des milliers de livres en frais juridiques, et si vous perdez, c’est encore pire. »