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Joey Barton risque une « ruine financière » d'un million de livres sterling après s'être vu refuser la liberté sous caution pour des faits de coups et blessures graves
Les frais juridiques de Barton ne cessent d'augmenter
L'ampleur des pertes financières subies par Barton a fait la une des journaux ces dernières semaines. Il a été condamné ce mois-ci à verser 339 000 livres sterling, plus les frais de justice, à l'ancienne internationale anglaise Eni Aluko après l'avoir comparée à la tueuse en série Rose West dans des publications sur les réseaux sociaux, un verdict qui est venu alourdir considérablement une facture déjà exorbitante. Cela s'ajoute à une affaire de diffamation intentée par le présentateur de BBC Radio 2 Jeremy Vine, qui a poursuivi Barton en justice pour des publications sur X le qualifiant à tort de « pédophile » et de « défenseur des pédophiles ».
Vine a confirmé l’été dernier que Barton avait pris en charge ses frais de justice après avoir perdu ce procès, précisant que cette bataille avait coûté à l’ancien milieu de terrain « selon ses propres dires, 600 000 £ ». Une source proche du dossier a révélé la gravité de la situation, déclarant : « Barton est confronté à de sérieux ennuis, et cela n’a fait qu’empirer du fait qu’il a été impliqué dans tant de procès. Chacun d’entre eux coûte des milliers de livres en frais juridiques, et si vous perdez, c’est encore pire. »
- AFP
Les perspectives commerciales sont également en baisse
En dehors des tribunaux, la situation financière de Barton s'avère tout aussi catastrophique. Sa société de gestion des droits à l'image, Joey Barton Promotions Limited, a accumulé des dettes s'élevant à 76 273 £. Les documents relatifs à Resolve Energy, une société de conseil en gestion énergétique dont il est copropriétaire avec Andrew Taylor, montrent que ses dirigeants ont une dette totale de 1,8 million de livres sterling en prêts non remboursés. Barton a également été sanctionné par le HMRC après avoir investi dans quatre projets cinématographiques jugés par la suite comme des montages d'évasion fiscale, mis en place par la société controversée Ingenious. On est bien loin de l'époque où il jouait au football, lorsque l'ancien milieu de terrain de Manchester City et de Newcastle gagnait 45 000 livres sterling par semaine.
Accusation de coups et blessures graves et mise en détention provisoire
La question la plus urgente à l'heure actuelle concerne l'accusation de coups et blessures graves. M. Barton s'est vu refuser la liberté sous caution après avoir été inculpé dans le cadre d'une agression présumée survenue dans un club de golf à Liverpool. Il est actuellement en détention provisoire, tandis que son coaccusé, Gary O'Grady, 50 ans, a été libéré sous caution. Cette accusation intervient alors que Barton fait déjà appel de ses condamnations dans les affaires Vine et Aluko, ainsi que d'une peine avec sursis pour avoir agressé sa femme Georgia, 38 ans, dans le sud-ouest de Londres.
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La chute de Barton
Barton s'est bâti une carrière marquée par la controverse, tant sur le terrain qu'en dehors, mais le nombre impressionnant de batailles juridiques dans lesquelles il s'est retrouvé impliqué depuis sa retraite est tout simplement incroyable. Les conséquences financières sont désormais impossibles à ignorer pour l'ancien milieu de terrain : avec des frais de justice qui ne cessent de s'accumuler, des dettes professionnelles qui ne font que grimper et une cellule de détention provisoire plutôt qu'un domicile de liberté sous caution où retourner, Barton pourrait bien finir par revoir son mode de vie controversé.
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