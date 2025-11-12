Le football et la citoyenneté se rencontrent rarement, mais Joao Neves a accepté de mêler les deux. Le jeune milieu du PSG, accompagné de sa compagne Madalena Aragão, figure désormais dans une campagne officielle du ministère portugais des Affaires étrangères. L’objectif : inciter les Portugais vivant à l’étranger à participer à l’élection présidentielle du 18 janvier 2026. Un rôle inhabituel pour le joueur de 21 ans, qui prête son image à une cause civique nationale, entre deux matchs cruciaux avec Paris.
Joao Neves, l’image de la jeune star du PSG qui incite les Portugais de l’étranger à voter
Un duo inattendu pour une campagne civique
Joao Neves et Madalena Aragão forment un couple très suivi au Portugal. Lui, nouvelle coqueluche du Paris Saint-Germain ; elle, étoile montante du petit écran lusitanien. Ensemble, ils apparaissent dans une vidéo tournée à Paris et diffusée par le gouvernement portugais, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au vote des expatriés.
Assis sur un banc, le couple discute de la prochaine élection présidentielle, évoquant les démarches à suivre pour voter depuis l’étranger. Dans cette courte scène, le joueur s’interroge : « Je ne sais pas si je serai au Portugal ce jour-là ».
Ce à quoi sa compagne lui répond : « Tu n'es pas déjà inscrit sur les listes électorales à Paris ? »
Et Neves de répliquer : « Avec ma nouvelle adresse sur ma carte de citoyen, je peux voter ici ».
Il montre alors l’exemple en se connectant sur le site www.recenseamento.pt, expliquant la procédure à suivre :
« Il suffit de renseigner ton numéro de carte de citoyen et ta date de naissance. Mais on peut aussi confirmer tout ça au consulat, puisque je vote là-bas. Heureusement qu'on est venus avant le 18 novembre, sinon il aurait été impossible de modifier les listes électorales ».
Un message adressé aux Portugais du monde entier
La campagne, supervisée par le ministère portugais des Affaires étrangères, vise à encourager la forte diaspora à exercer son droit de vote. Le gouvernement a accompagné la vidéo d’un message clair :
« Si, comme Joao Neves, vous résidez à l'étranger, confirmez votre bureau de vote sur www.recenseamento.pt. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales et souhaitez voter dans un poste consulaire de votre région de résidence, inscrivez-vous avant le 18 novembre ».
L’idée est simple : montrer que, même loin du pays, chaque citoyen portugais peut participer à la vie démocratique. En s’appuyant sur un jeune joueur très populaire et une actrice appréciée, le gouvernement espère toucher les jeunes générations expatriées, notamment celles installées en France.
La presse portugaise s’amuse du "jeu d’acteur" de Neves
La campagne a fait le tour des médias portugais. Si la majorité salue l’initiative, certains ont préféré en rire. Plusieurs journaux ont gentiment raillé la prestation du milieu parisien, jugée un peu trop raide face à la caméra. CNN Portugal s’est notamment amusée à comparer son jeu à celui, bien plus naturel, de sa compagne :
« L'international portugais et sa compagne participent à la campagne, et elle montre qu'en termes de jeu d'acteur, elle est beaucoup plus à l'aise que lui », peut-on lire.
Madalena Aragão, 20 ans, n’en est pas à son coup d’essai. Habituée des plateaux de télévision et du cinéma, elle a déjà brillé dans plusieurs séries et pièces de théâtre. Joao Neves, lui, semble encore découvrir le monde de la caméra… autrement qu’en interview d’après-match.
Une campagne entre deux gros rendez-vous pour le PSG
Cette initiative civique tombe à un moment chargé pour le jeune joueur. Le 16 janvier, deux jours avant le scrutin au Portugal, le PSG affrontera Lille au Parc des Princes en Ligue 1. Quatre jours plus tard, Paris se déplacera justement au Portugal pour défier le Sporting Lisbonne en compétition européenne.
Difficile donc pour Joao Neves de rentrer voter, mais son engagement dans cette campagne témoigne d’une volonté claire : utiliser sa notoriété pour encourager la participation citoyenne. Une image rafraîchissante dans un football souvent éloigné des préoccupations civiques.
Joao Neves, l’exemple d’une jeunesse engagée
En participant à cette initiative, le jeune milieu du PSG montre qu’il ne se limite pas à ses performances sur le terrain. À seulement 21 ans, il endosse le rôle de modèle pour toute une génération de Portugais expatriés. Et s’il n’est pas certain de pouvoir glisser lui-même un bulletin dans l’urne, il aura au moins contribué à rappeler à des milliers de ses compatriotes que leur voix compte.
Une autre façon de représenter son pays, cette fois sans ballon, mais avec conviction.