Joao Neves, l’image de la jeune star du PSG qui incite les Portugais de l’étranger à voter

Joao Neves et Madalena Aragão forment un couple très suivi au Portugal. Lui, nouvelle coqueluche du Paris Saint-Germain ; elle, étoile montante du petit écran lusitanien. Ensemble, ils apparaissent dans une vidéo tournée à Paris et diffusée par le gouvernement portugais, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au vote des expatriés.

Assis sur un banc, le couple discute de la prochaine élection présidentielle, évoquant les démarches à suivre pour voter depuis l’étranger. Dans cette courte scène, le joueur s’interroge : « Je ne sais pas si je serai au Portugal ce jour-là ».

Ce à quoi sa compagne lui répond : « Tu n'es pas déjà inscrit sur les listes électorales à Paris ? »

Et Neves de répliquer : « Avec ma nouvelle adresse sur ma carte de citoyen, je peux voter ici ».

Il montre alors l’exemple en se connectant sur le site www.recenseamento.pt, expliquant la procédure à suivre :

« Il suffit de renseigner ton numéro de carte de citoyen et ta date de naissance. Mais on peut aussi confirmer tout ça au consulat, puisque je vote là-bas. Heureusement qu'on est venus avant le 18 novembre, sinon il aurait été impossible de modifier les listes électorales ».