Joan Laporta dévoile la position du FC Barcelone concernant le transfert de Raphinha, juste avant l'arrivée « prometteuse » de Karim Adeyemi

Barcelone s’apprête à officialiser l’arrivée d’un nouvel attaquant de premier plan, alors que le mercato estival bat son plein. Après avoir déjà enrôlé Anthony Gordon, les Blaugrana finalisent un accord avec le Borussia Dortmund pour Karem Adeyemi. Selon les dernières indiscrétions, la transaction s’élèverait à 22 millions d’euros, plus jusqu’à 7 millions d’euros de bonus liés aux performances sportives (matchs joués et titres gagnés).

En marge d'un stage à Dallas, Joan Laporta a confirmé l'opération avec enthousiasme : « Nous sommes très enthousiastes à propos d'Adeyemi. Nous le suivons depuis un moment. C'est un joueur dangereux et rapide, et Deco a très bien géré ce transfert. Nous avons respecté le calendrier prévu pour l'annonce. »







