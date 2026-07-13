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Joan Laporta dévoile la position du FC Barcelone concernant le transfert de Raphinha, juste avant l'arrivée « prometteuse » de Karim Adeyemi
Le transfert d'Adeyemi devrait être finalisé sous peu.
Barcelone s’apprête à officialiser l’arrivée d’un nouvel attaquant de premier plan, alors que le mercato estival bat son plein. Après avoir déjà enrôlé Anthony Gordon, les Blaugrana finalisent un accord avec le Borussia Dortmund pour Karem Adeyemi. Selon les dernières indiscrétions, la transaction s’élèverait à 22 millions d’euros, plus jusqu’à 7 millions d’euros de bonus liés aux performances sportives (matchs joués et titres gagnés).
En marge d'un stage à Dallas, Joan Laporta a confirmé l'opération avec enthousiasme : « Nous sommes très enthousiastes à propos d'Adeyemi. Nous le suivons depuis un moment. C'est un joueur dangereux et rapide, et Deco a très bien géré ce transfert. Nous avons respecté le calendrier prévu pour l'annonce. »
- Getty Images Sport
Raphinha reste malgré l'intérêt des clubs saoudiens
L’arrivée de nouveaux talents avait naturellement alimenté les rumeurs concernant la place de Raphinha au sein de l’effectif, d’autant plus qu’Al-Hilal rôdait. Le club de la Pro League saoudienne serait prêt à lancer une offre de transfert de plus de 90 millions d’euros pour convaincre le Brésilien de quitter la Catalogne. Cependant, Laporta a rapidement réagi pour mettre fin aux rumeurs de vente, malgré les difficultés financières bien connues du club.
« Raphinha restera. Nous n’avons aucun intérêt à le laisser partir. C’est un pilier de l’équipe. Avec Gordon et Adeyemi, nous renforçons certes notre attaque, mais cela ne signifie pas que nous allons nous séparer de Raphinha, qui est essentiel pour nous », a tranché Laporta.
Bilan d'une campagne mitigée
Laporta a reconnu que la saison 2025-2026 avait été frustrante, en raison principalement des problèmes physiques. Le président a souligné que l’ancienne star de Leeds United, Raphinha, comptait parmi les meilleurs joueurs du monde la saison précédente, mais qu’il avait été freiné au moment le plus crucial de l’exercice dernier.
« Ce qui est regrettable concernant la saison dernière, c’est qu’il n’a pas pu donner le meilleur de lui-même lors de cette dernière ligne droite en championnat, en Ligue des champions et en Copa. Les résultats auraient été différents », a ajouté Laporta.
- AFP
Une profondeur d’attaque impressionnante
L'arrivée d'Adeyemi et de Gordon accentue la concurrence pour une place dans le onze barcelonais. Hansi Flick dispose ainsi d'un effectif pléthorique, avec Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez, Ferran Torres et Rony Bardghji qui se livrent une lutte acharnée pour s'imposer dans le dernier tiers du terrain. Pour l’instant, cependant, Raphinha demeure un élément incontournable des plans du FC Barcelone, qui vise à remporter son troisième titre consécutif de Liga et à s’imposer en Ligue des champions lors de la saison 2026-2027.
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