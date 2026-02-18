AFP
Traduit par
Jhon Duran a été expulsé cinq minutes après ses débuts avec le Zenit après un violent accrochage avec un défenseur adverse
Un moment de folie en Russie
Alors qu'il courait après un long ballon de son coéquipier, Duran s'est retrouvé dans un duel avec un défenseur. Après quelques bousculades de part et d'autre, l'attaquant a semblé sauter au-dessus de son adversaire et lui faire une prise de tête avant de le plaquer au sol. Ce geste, plus adapté à un ring de catch qu'à un terrain de football, a immédiatement suscité des inquiétudes quant à la possibilité que le séjour de l'attaquant à Saint-Pétersbourg soit aussi mouvementé que ses précédents passages en Europe et au Moyen-Orient.
Heureusement pour Duran, la situation ne s'est pas transformée en bagarre générale. Avant que l'arbitre n'arrive, les deux joueurs se sont relevés et se sont rapidement serré la main. L'arbitre a alors brandi un carton jaune à l'encontre de Duran et a clairement demandé aux joueurs de se calmer. Le fait que le match était amical a peut-être joué en faveur de Duran, l'arbitre ayant adopté une approche plus indulgente que celle qu'on aurait pu attendre dans un match de championnat.
- (C)Getty Images
Le chemin tumultueux vers Saint-Pétersbourg
L'arrivée de Duran au Zenit marque la dernière étape d'un parcours qui s'apparente à celui d'un joueur itinérant malgré son jeune âge. Il y a un peu plus d'un an, l'attaquant jouait en Ligue des champions pour Aston Villa, où il était très apprécié des supporters pour sa capacité à changer le cours des matchs en sortant du banc. Il a passé deux ans dans le club des Midlands, marquant 20 buts en 78 apparitions toutes compétitions confondues, et rivalisant avec Ollie Watkins pour une place de titulaire. Cependant, son départ de Villa Park a été marqué par des tensions, car il souhaitait quitter la Premier League.
Son transfert en Arabie saoudite est intervenu après que Duran ait été fortement pressenti pour rejoindre West Ham et Chelsea, l'attaquant semblant vouloir quitter Villa Park. Il a finalement conclu un transfert controversé vers le club saoudien Al-Nassr en janvier dernier pour un montant de 64,5 millions de livres sterling. Son passage dans la Pro League a été de courte durée, puisqu'il a rapidement été prêté au Fenerbahçe en Turquie, apparemment tenté par un salaire plus lucratif, mais il n'a pas réussi à s'imposer et a vu son contrat annulé après seulement cinq buts.
Questions persistantes sur la discipline
Si le talent de Duran est indéniable, son passé disciplinaire reste un sujet de discussion important pour les managers et les recruteurs. Au cours de son séjour en Angleterre, son agressivité a parfois dépassé les limites, notamment lors d'un affrontement avec Newcastle. Duran a été expulsé une fois pendant son séjour à Villa, lorsqu'il a été jugé coupable d'avoir donné un coup de pied au défenseur Fabian Schar. Cet incident a été le prélude à des rapports concernant son comportement en dehors du terrain, qui ont commencé à émerger vers la fin de son séjour en Premier League.
Des informations ont également été publiées sur l'attitude du joueur. The Athletic a rapporté que, lorsqu'il était à Villa, il lui était arrivé d'arriver en retard et de perturber les réunions d'équipe par son attitude, frôlant les limites des normes disciplinaires du club. Ces inquiétudes l'ont suivi à Al-Nassr et à Fenerbahçe, et son incident de prise de tête quelques minutes après le début de sa carrière au Zenit suggère que le fougueux Colombien n'a pas encore complètement maîtrisé son impulsivité, qui a compliqué son ascension rapide dans le monde du football.
- Getty
Le Zenit parviendra-t-il à dompter le fougueux Colombien ?
Le Zenit traverse actuellement une période particulière, puisqu'il reste interdit de participer aux compétitions de l'UEFA en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour Duran, ce transfert représente une chance de retrouver sa forme loin des projecteurs des grands championnats européens. Le club russe espère que son carton jaune reçu dès le début du match n'est qu'un signe d'excès d'enthousiasme et non une tendance récurrente, car il compte bien intégrer son physique indéniable et son instinct de buteur dans sa campagne nationale.
Malgré ce carton jaune précoce, Duran a montré des éclairs de l'athlétisme qui faisait autrefois de lui l'un des jeunes attaquants les plus convoités au monde. Cependant, l'incident de la prise de tête rappelle brutalement qu'avec Duran, le bon côtoie souvent le mauvais. Si le Zenit parvient à canaliser son agressivité dans sa finition, il pourrait disposer d'un atout de classe mondiale ; sinon, son aventure russe pourrait s'avérer être un autre chapitre court et chaotique dans une carrière déjà excentrique.
Publicité