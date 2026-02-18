Jhon Duran a été expulsé cinq minutes après ses débuts avec le Zenit après un violent accrochage avec un défenseur adverse

Alors qu'il courait après un long ballon de son coéquipier, Duran s'est retrouvé dans un duel avec un défenseur. Après quelques bousculades de part et d'autre, l'attaquant a semblé sauter au-dessus de son adversaire et lui faire une prise de tête avant de le plaquer au sol. Ce geste, plus adapté à un ring de catch qu'à un terrain de football, a immédiatement suscité des inquiétudes quant à la possibilité que le séjour de l'attaquant à Saint-Pétersbourg soit aussi mouvementé que ses précédents passages en Europe et au Moyen-Orient.

Heureusement pour Duran, la situation ne s'est pas transformée en bagarre générale. Avant que l'arbitre n'arrive, les deux joueurs se sont relevés et se sont rapidement serré la main. L'arbitre a alors brandi un carton jaune à l'encontre de Duran et a clairement demandé aux joueurs de se calmer. Le fait que le match était amical a peut-être joué en faveur de Duran, l'arbitre ayant adopté une approche plus indulgente que celle qu'on aurait pu attendre dans un match de championnat.