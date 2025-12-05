"Je vais te tirer dans les jambes" : Quand la mafia de Liverpool terrorisait le jeune Steven Gerrard

L'histoire de ces hommes prendra ensuite des chemins radicalement opposés. Steven Gerrard deviendra la légende que l'on connaît, soulevant la Ligue des champions en 2005 et accumulant 710 matchs pour son club de cœur. Il ne parlera jamais publiquement de cette terreur, pas même dans ses autobiographies, préférant laisser ce chapitre sombre derrière lui.

Pour ses "protagonistes" de l'ombre, la fin fut plus tragique. John Kinsella, malgré le témoignage de Paul Gerrard, sera condamné pour le braquage de 2006. En cavale, arrêté à Amsterdam, il purgera sa peine avant d'être assassiné en 2018, abattu alors qu'il promenait son chien.

Quant à "The Psycho", George Bromley Junior, il finira lui aussi derrière les barreaux pour une agression barbare (jambe brisée à la masse, brûlures au fer à repasser). Il fera parler de lui en 2013 pour une évasion spectaculaire de prison, prétextant être... harcelé par d'autres détenus. Une ironie mordante pour celui qui avait fait trembler le futur capitaine de l'Angleterre.

En 2001, Steven Gerrard a failli tout perdre. Grâce à l'intervention d'un homme qui finira sa vie sous les balles, il a pu continuer à courir. Et l'histoire du football s'en est trouvée changée.