"Je vais te tirer dans les jambes" : Quand la mafia de Liverpool terrorisait le jeune Steven Gerrard

Dès ses 14 ans, Steven Heighway, légende de l'académie de Liverpool, savait que le gamin allait percer. Steven Gerrard, lui, en était moins sûr. Lors de son échauffement avant ses débuts en novembre 1998, il croyait entendre le Kop murmurer : « C'est qui ce petit con tout maigre ? ». Une semaine plus tard, titulaire face à Tottenham, il se sentait noyé face à David Ginola. Pourtant, l'adaptation fut express. Élu Jeune Joueur de l'année en 2001, Gerrard devenait incontournable.
Ce que personne ne savait alors, c'est que cette ascension se faisait dans un climat de terreur absolue. En plus de ses problèmes de dos et de croissance, le futur capitaine des Reds vivait l'enfer en dehors des terrains, traqué par un criminel bien décidé à exploiter sa réussite naissante.