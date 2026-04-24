Au FC Bayern, Konrad Laimer (28 ans) et Josip Stanisic (26 ans) sont actuellement irremplaçables au poste d’arrière latéral dans les rencontres de haut niveau. Ni l’entraîneur Vincent Kompany, au moment de composer son équipe, ni leurs adversaires sur le terrain, ne peuvent les ignorer. Solides défensivement, les deux joueurs se distinguent aussi offensivement : Laimer totalise déjà 13 points au classement toutes compétitions confondues, et Stanisic 10.
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« Je vais répondre à cette question en toute honnêteté » : Vincent Kompany dévoile un sujet de discussion permanent au sein du staff technique du FC Bayern
À chaque rencontre, Kompany affronte pourtant un dilemme : qui positionner à droite, qui aligner à gauche ? Les deux joueurs peuvent évoluer indifféremment sur ces deux côtés. En phase aller, quand le duo était aligné, Laimer occupait généralement le couloir droit et Stanisic le gauche. Ces derniers temps, la tendance s’est inversée, comme lors des quarts de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid et, mercredi, en demi-finale de la Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen.
« Je vais répondre à cette question très, très honnêtement », a déclaré Kompany lors d’une conférence de presse vendredi. « Nous en discutons au moins une fois par semaine dans notre salle d’entraînement. Aucun de nous ne sait si Konrad ou Stani est meilleur à gauche ou à droite. Si vous me demandez lequel des deux joue le mieux à gauche et lequel à droite, il est presque impossible de répondre. Pour nous, c’est un luxe. »
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FC Bayern : Alphonso Davies presse pour une place dans le onze de départ
De retour de blessure, Alphonso Davies a récemment fait pression pour obtenir davantage de temps de jeu au poste d’arrière gauche. Le Canadien de 25 ans avait été absent pendant plusieurs mois en raison d’une rupture du ligament croisé. Après son retour en décembre, il a d’abord été victime d’une maladie, puis a subi une déchirure musculaire en février. Depuis début avril, Davies est à nouveau opérationnel et, selon Kompany, il « retrouve peu à peu son niveau ».
Dimanche dernier, il était titulaire contre le VfB Stuttgart et a marqué. Lors du match retour face au Real, puis contre Leverkusen, ses entrées en jeu ont apporté un nouvel élan.