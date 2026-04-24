« Je vais répondre à cette question en toute honnêteté » : Vincent Kompany dévoile un sujet de discussion permanent au sein du staff technique du FC Bayern

À chaque rencontre, Kompany affronte pourtant un dilemme : qui positionner à droite, qui aligner à gauche ? Les deux joueurs peuvent évoluer indifféremment sur ces deux côtés. En phase aller, quand le duo était aligné, Laimer occupait généralement le couloir droit et Stanisic le gauche. Ces derniers temps, la tendance s’est inversée, comme lors des quarts de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid et, mercredi, en demi-finale de la Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen.

« Je vais répondre à cette question très, très honnêtement », a déclaré Kompany lors d’une conférence de presse vendredi. « Nous en discutons au moins une fois par semaine dans notre salle d’entraînement. Aucun de nous ne sait si Konrad ou Stani est meilleur à gauche ou à droite. Si vous me demandez lequel des deux joue le mieux à gauche et lequel à droite, il est presque impossible de répondre. Pour nous, c’est un luxe. »