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« Je peux apporter le succès ! » - L'ancien attaquant de West Ham Michail Antonio conclut un transfert libre à Watford
Un nouveau chapitre à Vicarage Road
Watford a officiellement confirmé la signature d’Antonio, l’attaquant de 36 ans arrivant à Vicarage Road en tant qu’agent libre. L’attaquant expérimenté était à la recherche d’un nouveau défi après avoir quitté le club qatari d’Al Sailiya plus tôt cette année, où il n’a disputé que quatre matches.
S’adressant aux médias officiels du club après la finalisation de l’accord, Antonio a fait part de son enthousiasme à l’idée de rejoindre le groupe d’Alessio Dionisi. « C’est un bon groupe de garçons ici, a déclaré Antonio après l’annonce de son arrivée. Ils sont concentrés et prêts à montrer leurs qualités cette saison. Watford est un grand club et j’espère pouvoir arriver, apporter du succès et aider partout où je le peux. J’ai marqué quelques buts contre Watford ! J’espère donc pouvoir en marquer pour Watford maintenant, une fois que j’aurai retrouvé le rythme. »
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Dans la lignée de l’héritage de West Ham
Ce transfert marque un retour important dans le football anglais pour un joueur devenu une légende moderne au London Stadium. Antonio a passé une décennie à West Ham United après avoir rejoint West Ham en septembre 2015, s’imposant comme un élément clé avec 83 buts et 43 passes décisives en 323 apparitions pour le club.
Cependant, son dernier chapitre à West Ham a été terni par un effrayant incident survenu en dehors des terrains. En décembre 2024, Antonio a été impliqué dans une grave collision impliquant un seul véhicule lorsque sa voiture a percuté un arbre dans Epping Forest. L’accident a laissé l’attaquant hospitalisé pendant trois semaines dans le centre de Londres, où il a dû subir une opération pour une fracture d’un membre inférieur.
Surmonter un traumatisme personnel
Antonio s’est montré remarquablement ouvert sur l’impact psychologique et physique que l’accident a eu sur lui dans son combat pour revenir au football professionnel. Revenant sur le crash de mars 2025, il a reconnu le profond impact émotionnel que l’événement a eu sur son bien-être. « Je ne voulais pas être vu », a déclaré Antonio au sujet du crash de mars 2025. « J’ai failli mourir et ça m’a mis mal à l’aise que ce soit à ce point-là. Je suis allé voir la voiture il y a trois semaines et ça m’a donné une sensation étrange à l’estomac. C’était difficile à voir. »
Désormais totalement remis et désireux de prouver qu’il possède encore les qualités physiques pour rivaliser à un haut niveau, Antonio représente un recrutement à faible risque et à fort potentiel pour Watford. Watford occupe actuellement la 12e place du classement du Championship, avec huit points pris lors de ses six premières journées.
- AFP
Longue attente pour les retrouvailles avec West Ham
Si les supporters de Watford seront impatients de voir immédiatement leur nouvelle recrue à l’œuvre, ils devront toutefois attendre encore un bon moment avant de le voir aligné face à son ancien club. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison, avec un match nul 1-1 le 29 août, ce qui signifie qu’Antonio n’aura pas l’occasion d’affronter West Ham avant le match retour en avril.
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