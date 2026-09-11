Watford a officiellement confirmé la signature d’Antonio, l’attaquant de 36 ans arrivant à Vicarage Road en tant qu’agent libre. L’attaquant expérimenté était à la recherche d’un nouveau défi après avoir quitté le club qatari d’Al Sailiya plus tôt cette année, où il n’a disputé que quatre matches.

S’adressant aux médias officiels du club après la finalisation de l’accord, Antonio a fait part de son enthousiasme à l’idée de rejoindre le groupe d’Alessio Dionisi. « C’est un bon groupe de garçons ici, a déclaré Antonio après l’annonce de son arrivée. Ils sont concentrés et prêts à montrer leurs qualités cette saison. Watford est un grand club et j’espère pouvoir arriver, apporter du succès et aider partout où je le peux. J’ai marqué quelques buts contre Watford ! J’espère donc pouvoir en marquer pour Watford maintenant, une fois que j’aurai retrouvé le rythme. »