Je ne veux que le Barça : le message clair d'Álvarez à Simeone

Au cours des dernières heures, les spéculations se sont poursuivies au sujet d'une possible confrontation en tête-à-tête entre Alvarez et son entraîneur Diego Simeone, considérée comme l'une des dernières démarches susceptibles d'aider à débloquer des négociations qui semblent, du moins publiquement, totalement à l'arrêt.

Le journal Sport a affirmé que la réunion attendue entre l'attaquant et l'entraîneur de l'Atlético Madrid avait bel et bien eu lieu, cette rencontre s'étant déroulée pendant la Coupe du monde.

Le 2 juillet dernier, les deux parties se sont retrouvées à Miami, profitant de la visite de Simeone au camp de la sélection argentine, afin de passer un peu de temps avec son fils.

Dans ce contexte, l'entraîneur et le joueur ont trouvé l'occasion idéale de discuter de la situation difficile que traverse Julian sur l'actuel marché des transferts.

Selon des sources consultées par le journal, le joueur a été très catégorique en faisant part de son désir de jouer pour le Barça durant la saison 2026-2027 : ni le Paris Saint-Germain, ni la Premier League, ni aucune autre équipe, il ne pense qu'à porter le maillot catalan.

Lors de cette réunion, Simeone a également tenu à préciser qu'il est l'entraîneur du club, qu'il doit s'engager et respecter les décisions prises par le conseil d'administration de l'Atlético Madrid avec le plus grand respect, mais que, naturellement, il ne souhaite pas disputer une saison dans un climat interne qui n'apporte aucun bénéfice au groupe.