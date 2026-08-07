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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

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Je ne veux que le Barça : le message clair d'Álvarez à Simeone

Mercato
LaLiga
J. Alvarez
D. Simeone
Atlético Madrid
FC Barcelone
Espagne
Argentine

Les coulisses de la réunion décisive entre Álvarez et Simeone

Le dossier de l'avenir de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, entre dans une phase décisive en cette période du marché des transferts estival.

Le Barça reste convaincu que le recrutement d'Alvarez est possible, en concertation permanente avec le joueur argentin.

Le journal Sport a rapporté que le Barça est confiant dans le fait que la stratégie mise en place depuis longtemps portera ses fruits au fil de la préparation de la saison, et que la logique du marché des transferts finira par s'imposer.

Mais le Barça sera contraint de consentir un effort financier important pour dédommager l'Atlético Madrid, qui se sent lésé.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Un duel décisif à Miami

    Au cours des dernières heures, les spéculations se sont poursuivies au sujet d'une possible confrontation en tête-à-tête entre Alvarez et son entraîneur Diego Simeone, considérée comme l'une des dernières démarches susceptibles d'aider à débloquer des négociations qui semblent, du moins publiquement, totalement à l'arrêt.

    Le journal Sport a affirmé que la réunion attendue entre l'attaquant et l'entraîneur de l'Atlético Madrid avait bel et bien eu lieu, cette rencontre s'étant déroulée pendant la Coupe du monde.

    Le 2 juillet dernier, les deux parties se sont retrouvées à Miami, profitant de la visite de Simeone au camp de la sélection argentine, afin de passer un peu de temps avec son fils.

    Dans ce contexte, l'entraîneur et le joueur ont trouvé l'occasion idéale de discuter de la situation difficile que traverse Julian sur l'actuel marché des transferts.

    Selon des sources consultées par le journal, le joueur a été très catégorique en faisant part de son désir de jouer pour le Barça durant la saison 2026-2027 : ni le Paris Saint-Germain, ni la Premier League, ni aucune autre équipe, il ne pense qu'à porter le maillot catalan.

    Lors de cette réunion, Simeone a également tenu à préciser qu'il est l'entraîneur du club, qu'il doit s'engager et respecter les décisions prises par le conseil d'administration de l'Atlético Madrid avec le plus grand respect, mais que, naturellement, il ne souhaite pas disputer une saison dans un climat interne qui n'apporte aucun bénéfice au groupe.

    • Publicité
  • Julian AlvarezGetty Images

    La dernière demande après le retour de Corée

    La délégation de l'Atlético Madrid rentrera la semaine prochaine après son aventure en Corée du Sud, et à partir de ce moment, il faudra impérativement trancher la longue affaire qui s'est prolongée au cours des derniers mois.

    En principe, une réunion doit se tenir entre Julián Álvarez et son entourage d'un côté, et Matteo Alemany et Gil Marín de l'autre. 

    Lors de cette nouvelle tentative d'ouvrir des canaux de dialogue avec les hauts responsables du club madrilène, l'international argentin réitérera son souhait de quitter le club et de rejoindre le Barça.

    Conscient des difficultés que comporte l'opération, ainsi que du climat trouble qui s'est créé autour de ce transfert, le joueur insistera également sur la nécessité urgente d'ouvrir un canal de dialogue entre les deux clubs.

    Julián demande un dernier effort et une certaine générosité, afin de négocier un transfert qui puisse profiter à toutes les parties.

    Le joueur est conscient que, dans ce nouveau cadre, le Barça devra être à la hauteur de sa proposition financière, afin de compenser le coût sportif qu'entraînera son départ.

    Dans le cas contraire, une fois que cette dernière session de négociations aura au moins eu lieu, le joueur acceptera alors d'être contraint de renoncer à ses souhaits et de se plier à la décision de l'Atlético Madrid.

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