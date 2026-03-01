Getty Images Sport
« Je ne me sentais pas très bien » - Lamine Yamal explique pourquoi il sourit à nouveau à Barcelone après avoir inscrit son premier triplé contre Villarreal
La jeune star barcelonaise bat un nouveau record
Yamal a marqué deux buts en première mi-temps et un autre après la pause, devenant ainsi le plus jeune joueur à réaliser son premier triplé dans l'élite espagnole (à 18 ans et 230 jours) au XXIe siècle. Cet exploit lui a également permis de devenir le premier joueur de son âge à réaliser un triplé dans l'élite espagnole depuis 1967, consolidant ainsi son statut de talent d'élite du football mondial. Seuls deux joueurs ont réussi un triplé à un âge plus jeune, mais il faut remonter près de 100 ans en arrière pour les trouver : José Iraragorri, âgé de 17 ans et 337 jours en 1930, et Pablo Pombo, âgé de 18 ans et 200 jours en 1934.
Les chiffres de la saison de Yamal restent impressionnants, même s'il a admis avoir connu une baisse de forme. Son triplé contre le Sous-marin jaune porte son total à 18 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Il est remarquable que ce total égale déjà son nombre total de buts de la saison précédente, réalisé en 21 matchs de moins. Ce cap lui a également permis d'entrer dans l'histoire aux côtés de légendes d'il y a près d'un siècle, seuls deux joueurs ayant jamais réalisé un triplé en Liga à un âge plus jeune.
Yamal s'ouvre sur ses récentes difficultés et sa recherche d'un nouveau rythme
S'adressant à Movistar après la victoire, l'ailier s'est confié sur les difficultés personnelles et physiques qui l'ont empêché de profiter pleinement du jeu pendant la saison en cours. « Je ne me sentais pas très bien [au début de la saison] », a déclaré Yamal à Movistar. « J'avais un problème [à l'aine] et, d'une manière générale, je n'étais pas heureux. C'était un mélange de plusieurs choses. Ça se voyait. Je me sens beaucoup mieux depuis une semaine environ. Je souris quand je joue, ce qui n'était pas le cas depuis un certain temps, et je suis heureux sur le terrain. Je marque de plus en plus de buts. À 16 ans, les gens veulent déjà que vous marquiez 100 buts, et c'est difficile. ... Je veux aussi marquer plus, mais ce n'est pas toujours possible. »
Hansi Flick identifie les obstacles tactiques
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a expliqué pourquoi sa jeune star semblait avoir perdu sa joie de jouer en début d'année. Interrogé sur les raisons qui ont empêché Yamal de prendre du plaisir à jouer cette saison, l'entraîneur du Barça Hansi Flick a souligné un changement dans la manière dont les défenseurs le marquent.
« L'adversaire aligne parfois deux ou trois joueurs contre lui », a déclaré Flick. « On sentait parfois qu'il manquait de confiance, de dynamisme dans ces situations de un contre un. Je suis heureux pour aujourd'hui, cela doit lui redonner confiance, et quand il prend du plaisir à jouer, c'est parfait pour lui et pour nous aussi. »
Une montagne à gravir en Copa del Rey
Cette victoire donne un coup de pouce significatif au FC Barcelone, qui compte désormais quatre points d'avance sur son rival, le Real Madrid, en tête du classement, avant le match des Merengues contre Getafe. Cependant, les célébrations seront de courte durée, car les Blaugrana se préparent à relever un défi de taille en Copa del Rey. L'équipe de Flick doit remonter un déficit considérable de 4-0 contre l'Atlético Madrid lors du match retour de la demi-finale. Le manager estime qu'un Yamal en pleine forme est la clé d'une éventuelle « Remontada » mardi soir.
Au sujet du match à venir et de l'influence de Yamal, Flick n'a pas tari d'éloges sur l'impact de son ailier. « Je pense que tout le monde a vu sa performance aujourd'hui », a-t-il ajouté. « Le premier [but] dont il avait besoin pour entrer dans le match et ce qui s'est passé après était exceptionnel. Lamine à ce niveau est fantastique pour nous. Nous avons besoin de lui à ce niveau mardi. C'est ce que je veux voir. »
