Yamal a marqué deux buts en première mi-temps et un autre après la pause, devenant ainsi le plus jeune joueur à réaliser son premier triplé dans l'élite espagnole (à 18 ans et 230 jours) au XXIe siècle. Cet exploit lui a également permis de devenir le premier joueur de son âge à réaliser un triplé dans l'élite espagnole depuis 1967, consolidant ainsi son statut de talent d'élite du football mondial. Seuls deux joueurs ont réussi un triplé à un âge plus jeune, mais il faut remonter près de 100 ans en arrière pour les trouver : José Iraragorri, âgé de 17 ans et 337 jours en 1930, et Pablo Pombo, âgé de 18 ans et 200 jours en 1934.

Les chiffres de la saison de Yamal restent impressionnants, même s'il a admis avoir connu une baisse de forme. Son triplé contre le Sous-marin jaune porte son total à 18 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Il est remarquable que ce total égale déjà son nombre total de buts de la saison précédente, réalisé en 21 matchs de moins. Ce cap lui a également permis d'entrer dans l'histoire aux côtés de légendes d'il y a près d'un siècle, seuls deux joueurs ayant jamais réalisé un triplé en Liga à un âge plus jeune.