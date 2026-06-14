Avant le premier match de groupe des Nord-Africains contre le Brésil, l’ancien international allemand, consultant pour MagentaTV, a déclaré : « C’est un joueur spectaculaire, très offensif pour un arrière latéral. Il est même capable de tirer les coups francs, ce que je peine à expliquer vu sa technique de frappe. Mais il parvient à les expédier dans les filets par-dessus le mur, c’est incroyable. »
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« Je ne m’explique pas ça » : l’avis surprenant de Mats Hummels sur la star du PSG Achraf Hakimi
Le jugement de Hummels s’appuie sur une connaissance approfondie de son ancien coéquipier. Lors de la saison 2019/20, les deux joueurs évoluaient ensemble au BVB, Hakimi ayant été prêté par le Real Madrid pour une durée d’un an.
Au Real Madrid, le Marocain n’avait toutefois pas réussi à s’imposer malgré de solides performances sous le maillot du BVB. Après un passage à l’Inter Milan, le joueur de 27 ans a finalement rejoint le PSG en 2021, où il n’a cessé de progresser et est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs arrières latéraux au monde.
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Hummels rend hommage à Hakimi : « Une arme redoutable »
« Son plus grand atout, c'est son incroyable vitesse. C'est l'un des joueurs les plus rapides que j'aie jamais vus. C'est une véritable arme », s'est enthousiasmé Hummels au sujet des qualités exceptionnelles de son ancien coéquipier. Des performances que reflètent ses statistiques : lors de l'exercice précédent, Hakimi a inscrit trois buts et délivré neuf passes décisives sous le maillot du PSG.
Le Maroc et Hakimi ont finalement arraché un match nul 1-1 (1-1) face au Brésil, légèrement favori. C’est surtout en première mi-temps que le champion d’Afrique en titre s’est montré solide, manquant parfois de belles occasions.
Dans le groupe C, le Maroc affrontera, outre la Seleção, l’Écosse et Haïti. Lors du match parallèle entre ces deux équipes, l’Écosse s’était imposée de justesse 1-0.