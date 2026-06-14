« Je ne m’explique pas ça » : l’avis surprenant de Mats Hummels sur la star du PSG Achraf Hakimi

Le jugement de Hummels s’appuie sur une connaissance approfondie de son ancien coéquipier. Lors de la saison 2019/20, les deux joueurs évoluaient ensemble au BVB, Hakimi ayant été prêté par le Real Madrid pour une durée d’un an.

Au Real Madrid, le Marocain n’avait toutefois pas réussi à s’imposer malgré de solides performances sous le maillot du BVB. Après un passage à l’Inter Milan, le joueur de 27 ans a finalement rejoint le PSG en 2021, où il n’a cessé de progresser et est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs arrières latéraux au monde.