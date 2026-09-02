Olmo est retourné cette semaine dans sa ville natale de Terrassa pour célébrer le récent sacre de l’Espagne en Coupe du monde, mais la conversation a rapidement bifurqué sur l’activité du club lors du mercato estival. Le joueur de 28 ans a été spécifiquement interrogé sur Alvarez, l’ancien attaquant de Manchester City fortement associé à la Catalogne avant que l’Atlético de Madrid ne bloque fermement l’opération, en rejetant une offre de plus de 100 M€ et en refusant de négocier avec un rival national malgré le désir du joueur de rejoindre le Barça.

S’exprimant devant les médias lors de son retour au pays, Olmo n’a pas caché sa surprise face à la manière dont la situation a été gérée par les décideurs du Metropolitano. Interrogé sur le fait de savoir s’il comprenait la position rigide de l’Atlético concernant les négociations, Olmo a répondu : « Comprendre, je ne le comprends pas. Au final, nous avons tous nos rêves. Je pense que Julian a lui aussi été clair sur cet aspect. Il s’est battu pour ses rêves, mais au bout du compte, il y a aussi d’autres situations extérieures qu’on ne peut pas contrôler. En ce sens, c’en était une, cela va sans dire. Mais la vie continue. Cela ne s’arrête pas. »