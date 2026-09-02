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« Je ne comprends pas » : Dani Olmo réagit à l'échec du transfert de Julian Alvarez au FC Barcelone
Olmo remet en question la position de l'Atlético de Madrid
Olmo est retourné cette semaine dans sa ville natale de Terrassa pour célébrer le récent sacre de l’Espagne en Coupe du monde, mais la conversation a rapidement bifurqué sur l’activité du club lors du mercato estival. Le joueur de 28 ans a été spécifiquement interrogé sur Alvarez, l’ancien attaquant de Manchester City fortement associé à la Catalogne avant que l’Atlético de Madrid ne bloque fermement l’opération, en rejetant une offre de plus de 100 M€ et en refusant de négocier avec un rival national malgré le désir du joueur de rejoindre le Barça.
S’exprimant devant les médias lors de son retour au pays, Olmo n’a pas caché sa surprise face à la manière dont la situation a été gérée par les décideurs du Metropolitano. Interrogé sur le fait de savoir s’il comprenait la position rigide de l’Atlético concernant les négociations, Olmo a répondu : « Comprendre, je ne le comprends pas. Au final, nous avons tous nos rêves. Je pense que Julian a lui aussi été clair sur cet aspect. Il s’est battu pour ses rêves, mais au bout du compte, il y a aussi d’autres situations extérieures qu’on ne peut pas contrôler. En ce sens, c’en était une, cela va sans dire. Mais la vie continue. Cela ne s’arrête pas. »
- AFP
Construire pour l’avenir sans Alvarez
Si l’échec du recrutement de l’attaquant argentin a constitué un coup dur pour la planification à long terme du FC Barcelone, Olmo reste convaincu que l’effectif d’Hansi Flick possède une profondeur suffisante pour lutter pour les titres majeurs. Le Barça a beaucoup investi lors de ce mercato, avec notamment les arrivées d’Anthony Gordon, Rodri et Gabriel Jesus pour renforcer ses rangs.
« Pour nous, personnellement, une très bonne année nous attend, c’est sûr, avec beaucoup de concurrence, parce que les autres clubs se sont aussi très bien renforcés, mais je pense que nous avons largement l’effectif pour rivaliser », a expliqué Olmo.
Ambitions en Ligue des champions et domination nationale
Tourné vers la nouvelle saison, l’ancien joueur du RB Leipzig a affiché son ambition de maintenir la domination du FC Barcelone dans le football espagnol tout en parvenant enfin à avoir un impact significatif sur la scène européenne. Le Barça a parfaitement lancé sa saison sur le plan national, avec trois victoires lors de ses trois premiers matches de Liga. Olmo a pris part aux trois rencontres, même s’il est toujours à la recherche de sa première contribution décisive de la saison. Néanmoins, la Ligue des champions reste l’objectif ultime pour une équipe qui a éprouvé des difficultés dans les phases à élimination directe ces dernières années.
« Il y a de nouveaux objectifs, continuer à gagner, continuer à défendre les titres de la Liga, de la Coupe et de la Supercoupe », a déclaré Olmo. Il a souligné que l’objectif principal était de « viser la Ligue des champions, car nous avons largement l’équipe pour cela ». Il a également évoqué l’intense rivalité avec le Real Madrid, en déclarant : « Cela a toujours été comme ça. Le Real Madrid est une équipe qui s’est très bien renforcée, avec de grands joueurs. Et nous aussi. Au final, l’objectif pour nous deux est de tout gagner. Nous nous battrons pour ce que nous avons, comme nous l’avons toujours fait. Nous avons connu deux années très réussies au niveau national et maintenant nous voulons aussi réussir en Europe. C’est notre objectif. »
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Respecter les décisions du club et l’unité de l’équipe
L’événement de retour au pays a également permis à Olmo d’évoquer l’annulation d’un hommage prévu au Spotify Camp Nou pour les vainqueurs de la Coupe du monde du club. Barcelone a choisi d’annuler la cérémonie après l’arrestation d’un membre lors d’un match à Elche, une décision que les joueurs ont acceptée sans se plaindre.
« Au final, le club a décidé que ce n’était pas le meilleur moment pour le faire, a déclaré le meneur de jeu. Nous, en tant que joueurs, au final, nous le respectons. Nous savons que le club nous valorise à 100 % pour cette Coupe du monde que nous avons remportée. Il a été estimé que ce n’était pas le scénario parfait après tout ce qui s’est passé. Au final, c’est respectable, cela n’a pas d’importance. »
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