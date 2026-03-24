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« Je n'aime pas ça ! » - L'agent de Benjamin Sesko exprime sa colère face à l'étiquette de « super-remplaçant » attribuée à l'attaquant de Manchester United
Frustration liée au rôle de remplaçant
Les attentes étaient très élevées lorsque Sesko est arrivé à Old Trafford, et le joueur de 22 ans a véritablement trouvé ses marques en 2026. Sous la houlette de Michael Carrick, l'attaquant est devenu redoutable devant le but, inscrivant sept buts en Premier League depuis le début de l'année. Cependant, sa capacité à changer le cours d'un match en sortant du banc lui a valu le surnom de « super-remplaçant » parmi les experts. Si ce surnom évoque une utilité tactique spécifique, son entourage y voit une limitation pour un joueur qui estime avoir mérité une place de titulaire dans le onze de départ.
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La réfutation du « super attaquant »
Dans une interview accordée à Arena Sport, l'agent de Sesko, Basanovic, s'est empressé de réfuter l'idée selon laquelle son client ne serait qu'un joueur d'impact. Il a fait valoir que les statistiques donnaient une image bien plus complète de la contribution de l'attaquant que ne le laissent entendre les médias.
« Si vous me posez la question sur ce surnom [Super-remplaçant], je ne l'aime pas », a déclaré Basanovic. « Je préfère de loin "super attaquant". Je pense que Benjamin est un super attaquant. Il a été titulaire lors de 13 matchs cette année et est entré en jeu lors de 13 autres. Il a marqué la moitié de ses buts en tant que titulaire et l’autre moitié en tant que remplaçant. On voit bien qu’il est un attaquant complet et que Benjamin mérite le titre de « super attaquant » ! »
Gérer la charge de travail
La décision d'utiliser Sesko comme atout en fin de match relève sans doute davantage de la science du sport que d'un manque de confiance de la part de Carrick. Manchester United a géré avec prudence le temps de jeu du Slovène suite à de récentes inquiétudes concernant sa condition physique, veillant ainsi à ce qu'il conserve toute son explosivité dans l'environnement très intense de la Premier League. Cette stratégie a permis de protéger le jeune joueur de l'immense pression liée à son transfert tout en maintenant un pourcentage de victoires élevé. Les résultats sur le terrain suggèrent que United réussit à développer un atout à long terme pour la saison 2026-2027.
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Et maintenant ?
Les Red Devils occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League avec 55 points en 31 matches, avec seulement un point d'avance sur Aston Villa, quatrième. Leurs chances de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine restent bonnes, mais ils devront maintenir leur niveau de jeu lors de leurs sept derniers matches de la saison. Leur prochain match les opposera à Leeds United à Old Trafford le 13 avril.