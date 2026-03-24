« Je n'aime pas ça ! » - L'agent de Benjamin Sesko exprime sa colère face à l'étiquette de « super-remplaçant » attribuée à l'attaquant de Manchester United

Dans une interview accordée à Arena Sport, l'agent de Sesko, Basanovic, s'est empressé de réfuter l'idée selon laquelle son client ne serait qu'un joueur d'impact. Il a fait valoir que les statistiques donnaient une image bien plus complète de la contribution de l'attaquant que ne le laissent entendre les médias.

« Si vous me posez la question sur ce surnom [Super-remplaçant], je ne l'aime pas », a déclaré Basanovic. « Je préfère de loin "super attaquant". Je pense que Benjamin est un super attaquant. Il a été titulaire lors de 13 matchs cette année et est entré en jeu lors de 13 autres. Il a marqué la moitié de ses buts en tant que titulaire et l’autre moitié en tant que remplaçant. On voit bien qu’il est un attaquant complet et que Benjamin mérite le titre de « super attaquant » ! »