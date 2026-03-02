Getty Images Sport
Traduit par
« Je me suis retrouvé livré à moi-même » - L'ancienne star de Newcastle et des Pays-Bas se confie sur son combat contre la dépendance à la cocaïne après avoir mis fin à sa carrière à la suite d'une blessure au genou
Janmaat se confie sur sa dépendance à la cocaïne
Janmaat a connu une carrière professionnelle de 15 ans qui l'a mené de l'Eredivisie à la Premier League, où il a joué pour des clubs tels que Feyenoord, Newcastle et Watford. Il a également été un joueur clé de l'équipe des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2014, disputant cinq matchs et remportant la troisième place contre le Brésil. Cependant, les difficultés qu'il a rencontrées à la fin de sa carrière l'ont encouragé à se confier sur ses jours sombres, révélant son combat contre la toxicomanie.
« J'ai trois enfants qui entendent et lisent aussi des choses. Je ne peux pas et ne veux pas entrer dans les détails, mais ma dépendance à la cocaïne a causé beaucoup de souffrances », a confié Janmaat lors d'une conférence au Pathe Tuschinski à Amsterdam, revenant sur une lutte qui est restée cachée au public jusqu'à la fin de l'année 2023. Le joueur international néerlandais, qui compte 34 sélections, a vu sa vie dérailler à Scheveningen, ce qui l'a conduit à séjourner dans une clinique de désintoxication en Afrique du Sud. La chute a commencé lorsqu'un problème persistant au genou a été aggravé par un accident médical, mettant fin à sa carrière contre son gré. « Je voulais tellement continuer, mais une blessure au genou a tout gâché. Ce genou était énorme. Après une injection, ça a mal tourné : l'articulation s'est infectée à cause d'une mauvaise aiguille. Ma carrière était terminée. Je n'ai pas pu le supporter », a-t-il expliqué.
- Getty Images Sport
La lutte pour la vie après le football
Après avoir pris sa retraite, Janmaat a tenté de rester dans le milieu en acceptant un poste de directeur technique à l'ADO Den Haag. Cependant, le manque de soutien de la part de la direction n'a fait qu'accélérer sa descente dans la toxicomanie. « Tout le monde et tout m'aidait, mais j'étais livré à moi-même. C'était rien. J'ai soudainement perdu la structure que j'avais eue pendant des années en tant que footballeur. Cela a été difficile. La dépendance à la cocaïne s'est progressivement installée. On commence à mentir à ses proches. C'est terrible ; j'ai fait beaucoup de mal à beaucoup de gens », a avoué l'ancien joueur du Feyenoord.
L'histoire de Janmaat est racontée dans le documentaire « Real Men Don't Cry », qui explore les défis liés à la santé mentale auxquels sont confrontés les athlètes d'élite. Il a fait remarquer que s'il pouvait supporter l'immense pression d'un match de demi-finale de Coupe du monde contre l'Argentine ou d'une performance dans un stade De Kuip bondé, le vide laissé par la retraite était tout autre. « Je pouvais gérer la tension des matchs de haut niveau, même si j'en souffrais, vous savez. C'est un tabou, mais essayez simplement de gérer toutes ces opinions. J'ai joué une Coupe du monde, de nombreux matchs dans un stade De Kuip plein à craquer, en Premier League avec Newcastle United et Watford. J'ai affronté les meilleurs attaquants. Bien sûr, il y a de la tension dans ces moments-là, mais je n'ai pas complètement perdu mon équilibre », a-t-il déclaré.
Trouver une nouvelle voie à Scheveningen
Les vrais problèmes sont apparus lorsque la routine quotidienne de l'entraînement professionnel a disparu. « Les problèmes n'ont commencé que lorsque j'ai arrêté. En tant que joueur, tout est clair : vous passez d'un entraînement à l'autre. D'un match à l'autre. Lorsque tout cela a disparu et que je me suis senti totalement déplacé en tant que directeur technique de l'ADO, les choses ont mal tourné. Et pour de bon », a admis Janmaat. Aujourd'hui, l'ancien arrière droit s'efforce de reconstruire sa vie, en dirigeant sa propre salle de sport, le High Power Gym à Scheveningen, et en se concentrant sur sa forme physique tout en évitant ses démons passés.
Il a révélé que si les dommages financiers causés par sa dépendance étaient limités, le coût personnel était quant à lui considérable. « Je suis toujours officiellement marié, mais nous ne sommes plus ensemble. La relation ne fonctionnait déjà pas très bien, mais cette dépendance n'a évidemment pas aidé. Beaucoup de dégâts ont été causés, même si nous nous entendons à nouveau bien », a-t-il déclaré. Janmaat a également précisé que ses problèmes étaient spécifiquement liés à la drogue plutôt qu'à l'alcool, ajoutant : « C'était de la cocaïne, rien d'autre. Pas d'alcool non plus. Cela peut arriver à n'importe qui, je pense. Je n'aurais jamais pensé pouvoir devenir dépendant. »
- Getty Images Sport
Un avertissement à la prochaine génération
En se confiant, Janmaat espère que son expérience servira d'avertissement à d'autres joueurs qui pourraient rencontrer des difficultés une fois qu'ils auront quitté le terrain. « La cocaïne détruit beaucoup de choses. Ma famille et mes amis m'ont soutenu, mais j'ai déçu beaucoup de gens. On commence à mentir et à déformer les choses. C'est épuisant, mais surtout très douloureux. Est-ce que ma vie était en danger ? Eh bien, j'étais au fond du gouffre, très au fond. J'ai vécu des moments vraiment très difficiles, restons-en là », a-t-il déclaré. Son honnêteté marque une rupture significative avec le silence traditionnel qui entoure la vie des anciens professionnels.
Malgré son rétablissement, Janmaat a décidé de se retirer du monde du coaching footballistique, une voie qu'il avait autrefois l'intention de suivre. « J'avais tout en tant que joueur et, en fait, je l'ai toujours. Mais beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Trop de choses. Une addiction est vraiment un combat, où l'on se retrouve les mains dans les cheveux. Littéralement. Vous êtes en proie à une lutte qui vous brise vraiment. Dans une telle clinique, vous suivez une thérapie et avez des conversations. Depuis, j'ai pris un autre chemin. Oui, le bon chemin. Heureusement. Le monde du football, c'est fini, je pense. Du moins pour l'instant », a-t-il conclu.
Publicité