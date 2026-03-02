Janmaat a connu une carrière professionnelle de 15 ans qui l'a mené de l'Eredivisie à la Premier League, où il a joué pour des clubs tels que Feyenoord, Newcastle et Watford. Il a également été un joueur clé de l'équipe des Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2014, disputant cinq matchs et remportant la troisième place contre le Brésil. Cependant, les difficultés qu'il a rencontrées à la fin de sa carrière l'ont encouragé à se confier sur ses jours sombres, révélant son combat contre la toxicomanie.

« J'ai trois enfants qui entendent et lisent aussi des choses. Je ne peux pas et ne veux pas entrer dans les détails, mais ma dépendance à la cocaïne a causé beaucoup de souffrances », a confié Janmaat lors d'une conférence au Pathe Tuschinski à Amsterdam, revenant sur une lutte qui est restée cachée au public jusqu'à la fin de l'année 2023. Le joueur international néerlandais, qui compte 34 sélections, a vu sa vie dérailler à Scheveningen, ce qui l'a conduit à séjourner dans une clinique de désintoxication en Afrique du Sud. La chute a commencé lorsqu'un problème persistant au genou a été aggravé par un accident médical, mettant fin à sa carrière contre son gré. « Je voulais tellement continuer, mais une blessure au genou a tout gâché. Ce genou était énorme. Après une injection, ça a mal tourné : l'articulation s'est infectée à cause d'une mauvaise aiguille. Ma carrière était terminée. Je n'ai pas pu le supporter », a-t-il expliqué.