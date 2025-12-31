"Je l'ai vu faire pleurer Cristiano Ronaldo", Luka Modric passe aux aveux après le Real

À 40 ans, Modric n’a rien perdu de sa lucidité ni de sa capacité à analyser le football et les hommes qui l’entourent. Son passage au Real Madrid a été ponctué par des expériences fortes avec des techniciens de renom. « Exceptionnel », résume-t-il lorsqu’il parle de José Mourinho, qu’il a côtoyé lors de la saison 2012-2013.

« Comme entraîneur et comme personne. C'est lui qui m'a voulu au Real Madrid. Sans Mourinho, je ne serais jamais arrivé. Je regrette de ne l'avoir eu qu'une seule saison », confie Modric, rappelant combien le Portugais a compté dans sa trajectoire.

Le Croate note la rigueur du tacticien portugais, plus marquée que celle de Massimiliano Allegri ou Carlo Ancelotti. « Je l'ai vu faire pleurer Cristiano Ronaldo dans les vestiaires, un homme qui se donne à fond sur le terrain, parce que pour une fois, il n'avait pas couru après le latéral adverse. Mourinho est très direct avec les joueurs, mais il est honnête. Il traitait Sergio Ramos et le nouveau venu de la même manière: s'il avait quelque chose à vous dire, il vous le disait. Max (Allegri) est pareil: il vous dit franchement ce qui est bien et ce qui est mal. L'honnêteté est fondamentale », explique-t-il.