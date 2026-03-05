Getty Images
Traduit par
« Je déteste Tottenham » - La légende de Chelsea John Terry explique pourquoi il méprise les supporters des Spurs pour ce qu'ils lui ont fait subir lorsqu'il était enfant
Un verdict sans appel sur Tottenham
Lors du premier épisode de Big Pete, une nouvelle série d'interviews sur YouTube animée par son compatriote Cech, autre icône de Chelsea, Terry a livré sans détours ses impressions sur l'un des derbies les plus disputés du football anglais. L'ancien capitaine des Blues a clairement indiqué que ses sentiments envers Tottenham restaient aussi forts que jamais, même plusieurs années après avoir raccroché les crampons.
- AFP
Les émotions du jour du derby qui ne s'estompent jamais
« Je déteste les Spurs. C'est très clair », a déclaré Terry lors d'une conversation franche. « Quand vous êtes dans un club depuis si longtemps, cela fait partie de vous. »
L'ancien défenseur a expliqué que son animosité envers le club du nord de Londres remontait à ses débuts à Stamford Bridge. « Je n'étais qu'un enfant et les supporters des Spurs criaient et jetaient des objets. Cela m'a marqué », se souvient-il. Pour Terry, ces expériences formatrices ont contribué à façonner une rivalité qui a défini une grande partie de sa carrière de joueur.
Il a également souligné la domination de Chelsea dans cette rencontre pendant son passage au club. « À notre époque, nous n'avons jamais perdu un match à domicile contre les Spurs », a-t-il noté avec fierté. « Même aujourd'hui, ils me détestent autant que je les déteste, et ça me va très bien. »
Une famille divisée : les liens avec West Ham
Cet épisode a également révélé une dimension plus personnelle de la carrière de Terry, notamment lorsqu'il a évoqué les préférences footballistiques de sa famille. Bien qu'il soit devenu synonyme du succès moderne de Chelsea, une grande partie de sa famille soutenait West Ham United.
« Toute ma famille est fan de West Ham, mon père, mes oncles », a déclaré Terry. Il se souvient même avoir marqué contre les Hammers et avoir aperçu ses proches dans la tribune visiteurs. « Quand j'ai marqué contre eux, j'ai vu mon père et mes oncles... et ils m'insultaient ! », a-t-il ajouté en souriant, soulignant la tension unique que le football peut créer au sein des liens familiaux.
- AFP
En souvenir des records battus par Mourinho
Au-delà des rivalités, Terry est revenu sur le triomphe historique du Chelsea FC en Premier League lors de la saison 2004-2005 sous la houlette de Mourinho. Cette saison-là, les Blues ont établi des normes défensives qui restent les meilleures de l'histoire du football anglais, avec notamment 24 clean sheets extraordinaires.
Terry a évoqué la mentalité inculquée par Mourinho et la culture qui régnait dans le vestiaire, qui ont permis à l'une des plus grandes équipes de l'histoire du championnat de s'imposer. « Le rythme et l'intensité des entraînements étaient excellents, a-t-il déclaré. Il y a eu un grand changement de mentalité. Personne n'a eu autant d'impact sur le terrain d'entraînement que lui. C'est de loin le meilleur entraîneur avec lequel j'ai travaillé. »
Publicité