« Je déteste Tottenham » - La légende de Chelsea John Terry explique pourquoi il méprise les supporters des Spurs pour ce qu'ils lui ont fait subir lorsqu'il était enfant

« Je déteste les Spurs. C'est très clair », a déclaré Terry lors d'une conversation franche. « Quand vous êtes dans un club depuis si longtemps, cela fait partie de vous. »

L'ancien défenseur a expliqué que son animosité envers le club du nord de Londres remontait à ses débuts à Stamford Bridge. « Je n'étais qu'un enfant et les supporters des Spurs criaient et jetaient des objets. Cela m'a marqué », se souvient-il. Pour Terry, ces expériences formatrices ont contribué à façonner une rivalité qui a défini une grande partie de sa carrière de joueur.

Il a également souligné la domination de Chelsea dans cette rencontre pendant son passage au club. « À notre époque, nous n'avons jamais perdu un match à domicile contre les Spurs », a-t-il noté avec fierté. « Même aujourd'hui, ils me détestent autant que je les déteste, et ça me va très bien. »