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Japon : incertitude sur l’avenir du sélectionneur Hajime Moriyasu – les alternatives

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L'avenir de Hajime Moriyasu reste en suspens. Après l'élimination en seizièmes de finale contre le Brésil, le sélectionneur du Japon a reconnu : « Je ne sais pas si je reste ». Toutefois, selon la presse japonaise, la Fédération japonaise de football pousserait pour sa reconduction. La décision finale lui revient, mais l'entraîneur de Kakegawa est perçu comme l'homme de la situation pour relancer la sélection et préparer le prochain Mondial.

  • LES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT

    Selon d’autres sources, si Moriyasu venait à se retirer, il pourrait être remplacé par Go Oiwa, l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale japonaise des moins de 21 ans en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 ; l’hypothèse d’un entraîneur étranger n’est pas non plus à exclure. Nommé sélectionneur après le Mondial 2018 en Russie, Moriyasu a conduit les siens jusqu’en huitièmes de finale au Qatar en 2022 (défaite face à la Belgique), après avoir surpris l’Allemagne et l’Espagne en phase de groupes.

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