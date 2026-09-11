Jamie Carragher qualifie Michael Carrick, le patron de Manchester United, de « solution intérimaire » incapable de remporter des titres majeurs

Carrick s’est vu confier définitivement le poste d’entraîneur après avoir convaincu durant son intérim, en guidant Manchester United vers une troisième place et une qualification pour la Ligue des champions.

Cependant, Carragher s’est interrogé sur la capacité de Carrick à réussir à Old Trafford. Dans sa chronique du Daily Telegraph, Carragher a déclaré : « Pour beaucoup, on a l’impression que Carrick reste une solution intérimaire sous un autre nom, à qui l’on a confié les clés d’Old Trafford jusqu’à ce qu’un super entraîneur arrive à l’été 2027. Carrick ne le verra évidemment pas ainsi, mais certaines perceptions seront difficiles à dissiper. »