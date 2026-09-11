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Jamie Carragher qualifie Michael Carrick, le patron de Manchester United, de « solution intérimaire » incapable de remporter des titres majeurs
Carragher remet en question les références de Carrick
Carrick s’est vu confier définitivement le poste d’entraîneur après avoir convaincu durant son intérim, en guidant Manchester United vers une troisième place et une qualification pour la Ligue des champions.
Cependant, Carragher s’est interrogé sur la capacité de Carrick à réussir à Old Trafford. Dans sa chronique du Daily Telegraph, Carragher a déclaré : « Pour beaucoup, on a l’impression que Carrick reste une solution intérimaire sous un autre nom, à qui l’on a confié les clés d’Old Trafford jusqu’à ce qu’un super entraîneur arrive à l’été 2027. Carrick ne le verra évidemment pas ainsi, mais certaines perceptions seront difficiles à dissiper. »
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En manque de la poussière d’étoiles nécessaire
S’exprimant auprès de talkSPORT, Carragher a développé son verdict brutal et expliqué pourquoi il doute que Carrick remporte des trophées majeurs : « Je ne pense pas que Manchester United remportera un titre de champion ou la Ligue des champions avec Michael Carrick. Je l’ai dit ouvertement, mais je pense que c’est normal qu’il ait le poste en ce moment. Ses résultats sont fantastiques. »
Carragher a également pointé ce qu’il perçoit comme un manque d’aura, ajoutant : « Mais je pense que les entraîneurs qui remportent les plus grands trophées ont un facteur X, une touche d’éclat. Michael Carrick doit encore prouver qu’il a cela. »
Soutenu sur le marché des transferts
Manchester United a soutenu Carrick pendant le mercato estival, en dépensant 140 millions de livres sterling pour faire venir Youri Tielemans, Carlos Baleba et Andrey Santos. Malgré cet investissement, le club a connu un début de saison mitigé en Premier League, avec une victoire, un match nul et une défaite, en commençant par un revers 2-0 contre le promu Hull City.
Évoquant la manière dont Carrick et l'ancien entraîneur intérimaire Ole Gunnar Solskjaer ont obtenu le poste, Carragher a écrit : « Cela ne change rien au fait que, sur la seule base de leurs CV d'entraîneur, aucun autre club d'élite en Angleterre ou en Europe ne les aurait approchés, et qu'aucun autre n'aurait eu d'attachement sentimental à prendre en compte pour déterminer le bien-fondé d'une offre de contrat permanent. »
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Quelle suite pour Manchester United ?
Carrick passera son examen le plus difficile à ce jour lorsque Manchester United accueillera son rival Manchester City à Old Trafford ce week-end. Après avoir rebondi avec une victoire 4-0 contre Sabah en Ligue des champions jeudi soir, l'équipe devra prouver qu'elle peut rivaliser avec l'élite de la Premier League et répondre sur le terrain aux vives critiques de Carragher.
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