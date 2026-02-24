Le dimanche 22 février a marqué un point de bascule pour l'État de Jalisco. La neutralisation par l'armée de Nemesio "El Mencho" Oseguera, leader du puissant cartel CJNG, a déclenché une vague de représailles d'une violence inouïe. Barrages routiers, véhicules incendiés et affrontements armés ont paralysé la métropole de Guadalajara, placée en "alerte rouge". Cette instabilité soudaine, survenant dans l'une des trois villes mexicaines sélectionnées pour le Mondial, transforme la fête sportive annoncée en un casse-tête sécuritaire majeur.
Jalisco en feu : le Mondial 2026 peut-il encore se jouer à Guadalajara ?
L'inquiétude grandissante en coulisses
Si la FIFA maintient officiellement sa "pleine confiance" envers les autorités mexicaines, le discours en interne est bien plus alarmiste. Des sources rapportent que l'instance est "saisie d'inquiétude" face aux images de chaos urbain. L'urgence concerne d'abord les barrages de qualification prévus fin mars à l'Estadio Akron. Ces rencontres, censées servir de répétition générale, pourraient être les premières victimes si la sécurité des participants n'est pas garantie immédiatement. La FIFA se retrouve prise en étau entre sa diplomatie habituelle et la réalité du terrain.
Un cauchemar logistique et commercial
L'hypothèse d'une délocalisation des matchs, dont l'affiche Mexique - Corée du Sud, se heurte à une complexité logistique extrême. Retirer l'organisation à Guadalajara ne signifie pas seulement changer de stade ; c'est démanteler des années de planification. Les contrats hôteliers, les camps de base et les plans de transport sont verrouillés. De plus, des dizaines de milliers de billets ont déjà été vendus à des fans qui ont réservé des hébergements à prix d'or. Modifier le calendrier maintenant provoquerait une cascade de litiges financiers et juridiques.
La militarisation plutôt que la délocalisation ?
Face à cette crise, les options sont limitées. Un transfert des matchs vers les États-Unis serait un camouflet politique pour le Mexique, tandis qu'une réallocation vers Mexico ou Monterrey reste techniquement possible mais difficile. Le scénario privilégié semble donc être celui du "bunker". Avec déjà 10 000 soldats déployés pour rétablir l'ordre, le Mondial à Guadalajara risque de se dérouler sous une surveillance militaire oppressante, créant une bulle sécuritaire hermétique autour du stade et des zones touristiques.
Une image durablement ternie
Quelle que soit l'issue opérationnelle, le mal est fait sur le plan réputationnel. Les images de guerre urbaine circulant mondialement compromettent l'attractivité de la destination pour les visiteurs internationaux. Même si le calme revient, convaincre les familles et les supporters de se rendre dans le Jalisco sera un défi immense. La fête du football mondial se retrouve désormais otage d'une lutte contre le crime organisé, rappelant que la sécurité reste le seul véritable prérequis à l'organisation d'un tel événement.