Jalisco en feu : le Mondial 2026 peut-il encore se jouer à Guadalajara ?

L'hypothèse d'une délocalisation des matchs, dont l'affiche Mexique - Corée du Sud, se heurte à une complexité logistique extrême. Retirer l'organisation à Guadalajara ne signifie pas seulement changer de stade ; c'est démanteler des années de planification. Les contrats hôteliers, les camps de base et les plans de transport sont verrouillés. De plus, des dizaines de milliers de billets ont déjà été vendus à des fans qui ont réservé des hébergements à prix d'or. Modifier le calendrier maintenant provoquerait une cascade de litiges financiers et juridiques.