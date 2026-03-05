« J'avais envie de tout casser ! » - Mauricio Pochettino critiqué par une ancienne star de Chelsea pour ses propos brutaux lors d'une conférence de presse

En 2023, Pochettino est devenu viral pour sa réponse lorsqu'on lui a demandé où se trouvaient Sarr et le gardien Jamie Cumming après la victoire de Chelsea contre Luton Town.

Lorsque le nom de Sarr a été mentionné, Pochettino a demandé au journaliste : « Qui ? ».

Le journaliste a poursuivi : « Malang Sarr, et qu'est-il arrivé à Jamie Cummings qui a joué le match contre Wrexham [pendant la pré-saison] ? »

Pochettino a alors répondu, l'air perplexe : « Oh mon Dieu. Malana Sarr et Jamie ? Je ne sais pas quoi vous dire. »

Revenant sur cet incident dans le podcast Kampo, Sarr a déclaré : « J'avais envie de tout casser quand il a dit ça, parce que je sais ce qui se passe derrière mon dos... Il le fait exprès. Je sais qu'il me connaît. Il est impossible qu'il ne me connaisse pas. »