« J'avais envie de tout casser ! » - Mauricio Pochettino critiqué par une ancienne star de Chelsea pour ses propos brutaux lors d'une conférence de presse
Fureur contre le mépris envers un homme oublié
En 2023, Pochettino est devenu viral pour sa réponse lorsqu'on lui a demandé où se trouvaient Sarr et le gardien Jamie Cumming après la victoire de Chelsea contre Luton Town.
Lorsque le nom de Sarr a été mentionné, Pochettino a demandé au journaliste : « Qui ? ».
Le journaliste a poursuivi : « Malang Sarr, et qu'est-il arrivé à Jamie Cummings qui a joué le match contre Wrexham [pendant la pré-saison] ? »
Pochettino a alors répondu, l'air perplexe : « Oh mon Dieu. Malana Sarr et Jamie ? Je ne sais pas quoi vous dire. »
Revenant sur cet incident dans le podcast Kampo, Sarr a déclaré : « J'avais envie de tout casser quand il a dit ça, parce que je sais ce qui se passe derrière mon dos... Il le fait exprès. Je sais qu'il me connaît. Il est impossible qu'il ne me connaisse pas. »
L'histoire entre Sarr et Pochettino
Sarr affirme que ce camouflet était délibéré, soulignant que Pochettino avait précédemment tenté de le recruter pour Tottenham. Le défenseur a révélé qu'à son arrivée à Chelsea, l'entraîneur avait même dit à son assistant : « Regarde qui est là, nous avons essayé de le recruter à Tottenham, et maintenant nous travaillons ensemble ici ! » Sarr s'est demandé comment un entraîneur qui l'avait autrefois courtisé pouvait soudainement oublier son identité.
Offres de paix rejetées et appels manqués
Alors que Pochettino, actuellement sélectionneur de l'équipe nationale américaine, a tenté par la suite de rectifier le tir, Sarr n'était pas d'humeur à se réconcilier. « Pochettino n'était pas préparé à cette question. Le lendemain ou deux jours plus tard, il s'est rendu compte de son erreur et m'a appelé. Je n'ai pas répondu », a admis Sarr, ajoutant qu'il avait découvert les commentaires de la conférence de presse pendant ses vacances via Instagram.
Une sortie difficile de Stamford Bridge
Le processus de départ a été tout aussi brutal, Sarr affirmant que la hiérarchie a tenté de le forcer à faire des choix qu'il ne souhaitait pas. Il se souvient avoir dit au directeur sportif : « J'ai 23 ans, je vais rester dans un club compétitif en Europe et je vais jouer... J'ai refusé, nous avons mis fin à la discussion. Il était un peu agacé. Je suis agacé moi aussi, car il essaie de me forcer à aller quelque part où je ne veux pas aller. » Sarr redynamise actuellement sa carrière au RC Lens, où ses performances exceptionnelles continuent de prouver que sa qualité sur le terrain reste indéniable.
