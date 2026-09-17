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imago-sport-1075006423.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi

Traduit par

« J’assume la responsabilité et je me retire du chemin ! » : Buffon reste ferme sur sa position concernant Gennaro Gattuso

Italie
G. Buffon
G. Gattuso

Gianluigi Buffon a fermement défendu sa décision de soutenir Gennaro Gattuso au poste de sélectionneur de l’Italie malgré les revers de l’équipe nationale. Dans un long entretien, le gardien légendaire est également revenu sur sa responsabilité dans son départ de la sélection et sur de anciens malentendus à la Juventus.

  • Buffon défend la nomination de Gattuso et le départ de l’Italie

    Gianluigi Buffon a défendu sa décision de soutenir Gennaro Gattuso comme sélectionneur de l’Italie lors d’un entretien avec Ivan Zazzaroni, rédacteur en chef du Corriere dello Sport. S’exprimant dans le podcast Tutto in piazza, l’ancien capitaine de la sélection nationale a évoqué le fait d’assumer personnellement ses responsabilités après l’élimination de l’Italie face à la Bosnie.

    Buffon a souligné qu’il était nécessaire de se mettre en retrait pour permettre à la sélection nationale d’entamer un nouveau cycle.


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    L’ancien capitaine maintient son soutien à l’entraîneur

    Évoquant son rôle au sein de l’équipe nationale, Buffon a réaffirmé que soutenir Gattuso était la bonne décision à ce moment précis. Il a insisté sur le fait que des résultats de match isolés ou des penalties manqués ne modifient pas sa conviction quant aux qualités de leadership de Gattuso.

    Buffon a salué le caractère et la passion de son ancien coéquipier en sélection pour ce rôle.

    « Après l’élimination contre la Bosnie, j’ai choisi de partir et je m’en suis très bien sorti, a expliqué Buffon. J’ai poussé pour que Gattuso soit l’entraîneur et je le referais aujourd’hui, c’était l’homme qu’il fallait pour le moment que nous traversions. Un penalty manqué ne me fera pas changer d’avis. »

  • Éclairages sur Conte, Allegri et les frictions passées à la Juve

    Buffon a également livré des réflexions franches sur des figures marquantes du management, notamment Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Cesc Fabregas et Gian Piero Gasperini. Il est revenu sur d’anciens malentendus avec la direction de la Juventus en 2010, tout en apportant son point de vue sur les problèmes actuels du club.

    Il a exprimé un immense respect pour ses anciens coéquipiers Carlos Tevez et Dani Alves lors de leurs passages réussis à Turin.

    Son analyse a mis en lumière la complexité des dynamiques tactiques et managériales du football italien.

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    Buffon évalue les défis modernes auxquels est confronté le football italien

    Buffon a conclu en évaluant les défis structurels et de performance auxquels la Juventus et l’équipe nationale italienne sont actuellement confrontées. Sa volonté de parler en toute transparence offre une perspective précieuse alors que les deux entités cherchent à retrouver leur statut d’élite.

    L’ancien gardien continue d’être une voix influente dans le paysage du football italien.

    Ses analyses restent une référence pour l’avenir du football en Italie.

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