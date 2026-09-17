Évoquant son rôle au sein de l’équipe nationale, Buffon a réaffirmé que soutenir Gattuso était la bonne décision à ce moment précis. Il a insisté sur le fait que des résultats de match isolés ou des penalties manqués ne modifient pas sa conviction quant aux qualités de leadership de Gattuso.

Buffon a salué le caractère et la passion de son ancien coéquipier en sélection pour ce rôle.

« Après l’élimination contre la Bosnie, j’ai choisi de partir et je m’en suis très bien sorti, a expliqué Buffon. J’ai poussé pour que Gattuso soit l’entraîneur et je le referais aujourd’hui, c’était l’homme qu’il fallait pour le moment que nous traversions. Un penalty manqué ne me fera pas changer d’avis. »