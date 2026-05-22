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« J’ai une idée » : Bernardo Silva rompt le silence sur son avenir avant de quitter Manchester City
Un pilier d’Etihad s’apprête à hang up ses crampons
Le meneur de jeu de 31 ans mettra officiellement un terme à un magnifique parcours de neuf ans, couronné de trophées, à Manchester, lorsque son contrat arrivera à échéance cet été. Arrivé en provenance de Monaco en 2017, le milieu de terrain influent a disputé 459 matches, prenant la 8e place du classement historique du club tout en décrochant 15 titres majeurs. Devenu capitaine après le départ de Kevin De Bruyne la saison dernière, Silva entend régler rapidement son avenir administratif pour éviter toute distraction avant ses engagements en tournois internationaux.
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Silva s’exprime sur sa position dans les négociations
Sous le feu des projecteurs concernant son avenir club, l’international portugais est resté évasif sur les négociations en cours tout en fixant un cadre temporel clair. Interrogé par Canal 11, Silva a affirmé : « Rien n’est acté, je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine. Je n’en ai aucune idée. J’ai certes une idée de ce que je souhaite faire et je discute avec mon agent, mais je ne sais pas encore où je jouerai la saison prochaine.
« Je gère la situation : j’ai prévenu mon agent que la décision attendra la fin de la saison. Je veux me concentrer sur Manchester City, puis je choisirai en fonction des options disponibles. Je veux trancher entre la fin du championnat et la reprise avec la sélection, pour avoir l’esprit clair. Je ne veux pas tout mélanger, car la Coupe du monde est trop importante. »
Interrogé sur un éventuel transfert lucratif vers la Saudi Pro League, le maestro du milieu de terrain préfère botter en touche : « Je pourrais répondre, mais sur le plan des négociations, cela n’a pas grand sens. Je préfère m’abstenir… J'ai des contacts, je connais les intentions de chacun, je sais qui est intéressé ou non, et rien n'est encore sur la table. Pas de quoi s'inquiéter : je suis serein, j'ai de bonnes options, un ordre de préférence, et quoi qu'il arrive, ce sera un bon choix. »
Présentation des facteurs familiaux et des projets d'avenir
Pour expliquer les facteurs clés qui ont motivé sa décision finale, Silva a souligné l’importance d’allier mode de vie et ambitions sportives. Le milieu de terrain a expliqué : « Tout entre en ligne de compte. Le niveau de compétition, car je veux me mesurer aux meilleurs, être au plus haut niveau. La vie de famille est très importante, ce qui est bon pour moi et ma famille. Être dans un endroit où je me sentirai bien et où ma femme et ma fille seront heureuses. »
Malgré les rumeurs sur son avenir déjà tracé, le milieu de terrain est resté évasif lorsqu’on lui a demandé s’il comptait chercher une maison en Espagne, répondant fermement : « Je ne répondrai à aucune de ces questions. »
À 31 ans, au crépuscule de sa carrière, la star de City estime néanmoins disposer de plusieurs années au plus haut niveau, prenant pour référence des joueurs de la même génération. Il a ajouté : « Je pense qu’un joueur différent peut rester à un très haut niveau jusqu’à 34 ans. Je le vois chez [Ilkay] Gündoğan : à 33 ou 34 ans, il est toujours au top. Bruno, à 32 ans, traverse peut-être sa meilleure saison – il a un physique d’enfer !
Je prends bien mieux soin de moi qu’avant. Aujourd’hui, je ne peux plus faire ce que je faisais autrefois. Je dois me lever tôt. Je fais très attention à mon alimentation et à mon repos. Je suis discipliné, je n’ai pas le choix. Si on ne l’est pas, les blessures commencent à apparaître, les performances baissent. Le jeu est très physique. »
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Le match contre Villa marque les adieux définitifs
Après la déception d'avoir laissé filer le titre de Premier League au profit d'Arsenal, champion en titre, Manchester City clôturera sa saison dimanche à domicile face à Aston Villa. Ce match à l'Etihad revêt une importance particulière pour le club, car il marquera très certainement les adieux émouvants de Silva devant ses supporters. Alors qu'il s'apprête à disputer un dernier match exigeant physiquement à Manchester, le capitaine devra rapidement régler les formalités d'après-match avant de s'envoler pour rejoindre son équipe nationale.