« J’ai une idée » : Bernardo Silva rompt le silence sur son avenir avant de quitter Manchester City

Sous le feu des projecteurs concernant son avenir club, l’international portugais est resté évasif sur les négociations en cours tout en fixant un cadre temporel clair. Interrogé par Canal 11, Silva a affirmé : « Rien n’est acté, je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine. Je n’en ai aucune idée. J’ai certes une idée de ce que je souhaite faire et je discute avec mon agent, mais je ne sais pas encore où je jouerai la saison prochaine.

« Je gère la situation : j’ai prévenu mon agent que la décision attendra la fin de la saison. Je veux me concentrer sur Manchester City, puis je choisirai en fonction des options disponibles. Je veux trancher entre la fin du championnat et la reprise avec la sélection, pour avoir l’esprit clair. Je ne veux pas tout mélanger, car la Coupe du monde est trop importante. »

Interrogé sur un éventuel transfert lucratif vers la Saudi Pro League, le maestro du milieu de terrain préfère botter en touche : « Je pourrais répondre, mais sur le plan des négociations, cela n’a pas grand sens. Je préfère m’abstenir… J'ai des contacts, je connais les intentions de chacun, je sais qui est intéressé ou non, et rien n'est encore sur la table. Pas de quoi s'inquiéter : je suis serein, j'ai de bonnes options, un ordre de préférence, et quoi qu'il arrive, ce sera un bon choix. »