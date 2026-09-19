« J’ai frappé chaque ballon ! » : comment Keith Andrews et Brentford ont complètement démantelé Chelsea

Brentford s’est offert la suprématie totale dans le derby de l’ouest londonien après avoir démantelé Chelsea 3-0 au Gtech Community Stadium. Après une première période très disputée, Brentford a inscrit trois buts sans réponse en seconde mi-temps par l’intermédiaire de Jaidon Anthony, Igor Thiago et du remplaçant Fabio Carvalho.

Cette victoire porte l’équipe de Keith Andrews à neuf points après ses cinq premiers matches de Premier League.

Ce total dépasse le précédent meilleur départ du club sur les cinq premières journées dans l’élite, avec huit points, établi lors de la saison 2021-2022.