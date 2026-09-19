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« J’ai frappé chaque ballon ! » : comment Keith Andrews et Brentford ont complètement démantelé Chelsea
Brentford submerge Chelsea lors de l’effondrement du derby en seconde période
Brentford s’est offert la suprématie totale dans le derby de l’ouest londonien après avoir démantelé Chelsea 3-0 au Gtech Community Stadium. Après une première période très disputée, Brentford a inscrit trois buts sans réponse en seconde mi-temps par l’intermédiaire de Jaidon Anthony, Igor Thiago et du remplaçant Fabio Carvalho.
Cette victoire porte l’équipe de Keith Andrews à neuf points après ses cinq premiers matches de Premier League.
Ce total dépasse le précédent meilleur départ du club sur les cinq premières journées dans l’élite, avec huit points, établi lors de la saison 2021-2022.
- Craig Mercer
Combinaison sur coup de pied arrêté décisive pour Chelsea, Anthony marque de la tête
Le déclic est arrivé à la 61e minute grâce à une combinaison sur corner intelligemment exécutée, orchestrée par Mikkel Damsgaard. Le milieu danois a déposé un centre au second poteau, permettant à Schuster de remettre de la tête dans l’axe pour qu’Anthony marque de la tête son premier but avec Brentford.
La poussée en seconde période reflétait des consignes explicites données par Andrews dans le vestiaire à la mi-temps.
« À la mi-temps, il voulait simplement que nous augmentions l’intensité et que nous continuions d’y croire, a déclaré Anthony. Fab [Carvalho] m’a dit il y a quelques jours que j’allais marquer, donc je suis vraiment très heureux de celui-là. C’était une sensation incroyable. »
Thiago et Carvalho concluent des contre-attaques impitoyables
Brentford a doublé son avantage à la 80e minute lorsque Kevin Schade a percé derrière la ligne défensive haute. Après que le gardien de Chelsea, Martinez, a repoussé la tentative initiale, Thiago a réagi le plus vite pour convertir le ballon repoussé avant de célébrer avec passion avec Andrews sur la ligne de touche.
Entré en jeu, Carvalho a ajouté la touche finale dans le temps additionnel en surgissant au second poteau pour reprendre le centre à ras de terre dévié de Schade.
Cette victoire a porté à huit matches la série d'invincibilité de Brentford à domicile dans l'élite au Gtech Community Stadium, une série qui remonte à février.
- News Images
Andrews déborde de fierté alors que Brentford maintient son élan
L'entraîneur Andrews a affiché une immense satisfaction après avoir vu son équipe dominer ses rivaux locaux dans tous les secteurs du terrain. En procédant à deux changements dans son onze avec les entrées de Michael Kayode et Damsgaard, le technicien a salué la solidité défensive de son groupe et son état d'esprit agressif.
Brentford cherche désormais à s'appuyer sur son début de saison record, alors que la confiance ne cesse de grandir sous les ordres d'Andrews.
« J'ai l'impression d'avoir joué, j'ai l'impression d'avoir frappé chaque ballon », a confié Andrews. « Nous avons dû montrer différentes qualités : du courage, de la résilience, de la passion et de l'enthousiasme. J'ai tout simplement adoré notre match ce soir. J'ai tout aimé. »
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