« J'ai éteint mon téléphone ! » - Pierre Kalulu fait abstraction du bruit médiatique qui a suivi son carton rouge controversé contre l'Inter, tandis que la star de la Juventus minimise le drame de sa suspension
Comment Kalulu a géré la tempête du derby
Cet incident a dominé l'actualité footballistique italienne, conduisant Bastoni à présenter des excuses publiques et même le responsable de l'arbitrage de la Serie A à reconnaître son erreur. D'anciens joueurs, entraîneurs et supporters ont exprimé leur colère après le match, Bastoni étant interpellé par le responsable de l'arbitrage. Kalulu, quant à lui, a été critiqué par l'entraîneur de l'Inter, Christian Chivu, au grand dam de Luciano Spalletti.
Kalulu a révélé les méthodes qu'il a utilisées pour faire face à l'intense attention médiatique et aux réactions négatives sur les réseaux sociaux qui ont suivi la défaite 3-2 de son équipe. Le joueur de 24 ans a admis avoir pris des mesures drastiques pour rester concentré, choisissant de se déconnecter complètement du monde extérieur.
« J'ai éteint mon téléphone pour ne pas alimenter les rumeurs. Beaucoup de gens ont parlé, mais au final, la suspension a été maintenue. Il vaut mieux laisser tout cela derrière moi. Mais je ne pense pas que cela ait affecté le match contre Galatasaray. On pourrait croire que nous cherchons des excuses, mais en réalité, nous avons mal joué », a expliqué le défenseur à L'Équipe, refusant d'utiliser ce drame pour justifier la défaite 5-2 de la Juve en Ligue des champions.
La réponse professionnelle de Kalulu aux critiques
La vie dans un club de l'envergure de la Juventus s'accompagne d'attentes incessantes, ce dont Kalulu est pleinement conscient. Il garde les pieds sur terre malgré les hauts et les bas de la saison actuelle, qui voit les Bianconeri se battre sur plusieurs fronts tout en pansant les blessures de leurs récentes défaites. L'ancien joueur de l'AC Milan est déterminé à laisser son football parler pour lui après une période où son bilan disciplinaire était le principal sujet de conversation parmi les fans et les experts.
Le Français considère cette pression comme un privilège plutôt que comme un fardeau. « C'est une saison chargée, comme c'est normal dans les grands clubs, les attentes sont grandes et on nous demande d'être toujours à la hauteur. Mais c'est quelque chose dont nous rêvons depuis notre enfance. Dans ce métier, il y a des objectifs et nous verrons à la fin de la saison », a déclaré Kalulu. Il a également évoqué sa relation avec les supporters : « J'étais moi-même fan et je sais comment fonctionnent les critiques. Sur le moment, on ressent de la frustration, on l'exprime sur les réseaux sociaux, puis on va se coucher. Même si les critiques visent votre personne, il ne faut pas les prendre comme quelque chose de personnel. »
Croissance stratégique et échecs défensifs
Depuis son arrivée à Turin, Kalulu s'est efforcé de s'imposer comme un leader dans la défense, en se concentrant sur les subtilités tactiques nécessaires pour déjouer les attaquants d'élite européens. Son retour dans l'équipe après sa suspension nationale a rappelé son importance, même si la performance collective à Istanbul laissait beaucoup à désirer.
« Je veux continuer comme ça. Seul le terrain vous donne de la légitimité, même aux yeux de vos coéquipiers. Il faut étudier les adversaires pour les pousser à faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Il faut savoir les anticiper de deux ou trois coups, un peu comme aux échecs. L'objectif est d'être le meilleur et pas seulement de bien défendre », a fait remarquer Kalulu. Il reste convaincu que l'équipe doit assumer la responsabilité de ses erreurs, déclarant : « Non, on ne peut pas se cacher derrière la fatigue lorsqu'on affronte un match de Ligue des champions. Ce soir, ça s'est passé comme ça, c'est très difficile de comprendre ce qui s'est passé, mais nous devons garder la tête haute et faire mieux. »
Les ambitions mondiales avec les Bleus
Au-delà de ses préoccupations immédiates avec la Vieille Dame, Kalulu vise la scène internationale. À l'approche de la Coupe du monde, le défenseur polyvalent estime que ses performances en Serie A et en Ligue des champions constituent une plateforme idéale pour gagner une place permanente dans les plans de Didier Deschamps. Sa capacité à jouer à la fois au centre et à droite de la défense fait de lui un atout précieux pour une équipe de France qui cherche à maintenir sa domination.
La motivation de représenter son pays reste l'objectif professionnel ultime de la star de la Juve. « L'équipe nationale est le summum pour un joueur, un rêve d'enfant et un privilège. Je me sens prêt pour la Coupe du monde », a-t-il conclu.
Après avoir mis derrière lui l'incident Bastoni et le bruit des réseaux sociaux, Kalulu se concentre désormais sur la recherche de la régularité nécessaire pour ancrer la défense de la Juventus et s'assurer une place dans l'avion pour le prochain tournoi mondial.
