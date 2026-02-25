« J'ai éteint mon téléphone ! » - Pierre Kalulu fait abstraction du bruit médiatique qui a suivi son carton rouge controversé contre l'Inter, tandis que la star de la Juventus minimise le drame de sa suspension

Cet incident a dominé l'actualité footballistique italienne, conduisant Bastoni à présenter des excuses publiques et même le responsable de l'arbitrage de la Serie A à reconnaître son erreur. D'anciens joueurs, entraîneurs et supporters ont exprimé leur colère après le match, Bastoni étant interpellé par le responsable de l'arbitrage. Kalulu, quant à lui, a été critiqué par l'entraîneur de l'Inter, Christian Chivu, au grand dam de Luciano Spalletti.

Kalulu a révélé les méthodes qu'il a utilisées pour faire face à l'intense attention médiatique et aux réactions négatives sur les réseaux sociaux qui ont suivi la défaite 3-2 de son équipe. Le joueur de 24 ans a admis avoir pris des mesures drastiques pour rester concentré, choisissant de se déconnecter complètement du monde extérieur.

« J'ai éteint mon téléphone pour ne pas alimenter les rumeurs. Beaucoup de gens ont parlé, mais au final, la suspension a été maintenue. Il vaut mieux laisser tout cela derrière moi. Mais je ne pense pas que cela ait affecté le match contre Galatasaray. On pourrait croire que nous cherchons des excuses, mais en réalité, nous avons mal joué », a expliqué le défenseur à L'Équipe, refusant d'utiliser ce drame pour justifier la défaite 5-2 de la Juve en Ligue des champions.