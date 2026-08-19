« J’ai été séduit » : Matteo Ruggeri révèle pourquoi il a choisi Aston Villa

La dernière recrue d’Aston Villa, Ruggeri, a exprimé sa grande fierté après avoir finalisé son transfert en Premier League en provenance de l’Atletico Madrid. Le joueur de 24 ans, qui avait rejoint le club espagnol la saison dernière avec un contrat de cinq ans et disputé 47 matches toutes compétitions confondues, pour sept passes décisives, avant de boucler son transfert estival à Villa, a connu une ascension fulgurante dans les rangs de l’Atalanta et veut désormais s’imposer comme un élément clé sous les ordres d’Unai Emery.

« Je suis très heureux d’être ici », a déclaré Ruggeri aux canaux média officiels d’Aston Villa. « C’est très enthousiasmant pour moi de faire partie de ce club ; j’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer cette aventure. J’ai vraiment été séduit par le projet de l’équipe, je sais que c’est un immense championnat avec de grandes attentes, et au vu des résultats récents, je n’ai eu aucun doute au moment de dire oui et de faire partie de ce club. »