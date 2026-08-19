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« J’ai été séduit » : Matteo Ruggeri révèle pourquoi il a choisi Aston Villa
Un nouveau chapitre à Villa Park
La dernière recrue d’Aston Villa, Ruggeri, a exprimé sa grande fierté après avoir finalisé son transfert en Premier League en provenance de l’Atletico Madrid. Le joueur de 24 ans, qui avait rejoint le club espagnol la saison dernière avec un contrat de cinq ans et disputé 47 matches toutes compétitions confondues, pour sept passes décisives, avant de boucler son transfert estival à Villa, a connu une ascension fulgurante dans les rangs de l’Atalanta et veut désormais s’imposer comme un élément clé sous les ordres d’Unai Emery.
« Je suis très heureux d’être ici », a déclaré Ruggeri aux canaux média officiels d’Aston Villa. « C’est très enthousiasmant pour moi de faire partie de ce club ; j’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer cette aventure. J’ai vraiment été séduit par le projet de l’équipe, je sais que c’est un immense championnat avec de grandes attentes, et au vu des résultats récents, je n’ai eu aucun doute au moment de dire oui et de faire partie de ce club. »
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Un pedigree européen et une adéquation tactique
Ruggeri arrive à Villa Park avec une solide expérience au plus haut niveau, lui qui a beaucoup joué dans les compétitions européennes. Lors de son passage à l’Atalanta et à l’Atletico Madrid, le latéral gauche polyvalent a cumulé 23 apparitions en Ligue des champions, avec trois passes décisives à la clé. Sa capacité à évoluer comme arrière latéral traditionnel ou comme piston dans un milieu à cinq offre à Emery une précieuse flexibilité tactique.
« J’ai évidemment regardé beaucoup de matches d’Aston Villa, et j’ai vraiment été impressionné par l’intensité que veut le coach, la qualité du football qu’il exige, et c’est pour cela que je n’ai eu aucun doute à l’idée de venir ici pour commencer à défendre les couleurs de ce club. La saison dernière a été importante pour moi, et j’espère faire tout aussi bien avec Aston Villa, puis remporter un trophée avec ce club », a poursuivi Ruggeri.
Ambitions internationales et idoles défensives
Malgré ses performances impressionnantes en club, qui comprennent la victoire en Ligue Europa 2023-2024 avec l’Atalanta et une finale de Coupe du Roi atteinte avec l’Atletico Madrid la saison dernière, ainsi que plusieurs convocations avec la sélection italienne, Ruggeri attend toujours d’honorer sa première sélection en équipe première avec l’Italie. Son transfert en Premier League est considéré comme une étape stratégique pour attirer l’attention du staff de la sélection nationale. Ruggeri s’est depuis longtemps inspiré de figures légendaires, citant en particulier l’un des plus grands défenseurs de l’histoire comme héros de son enfance.
« Quand j’étais enfant, j’aimais beaucoup Paolo Maldini au poste d’arrière gauche, mais au fil des années, je n’ai pas eu de joueur en particulier sur lequel me modeler. C’était celui que j’admirais quand j’étais petit », a admis le défenseur.
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L’attente autour de l’atmosphère de Villa Park
Le défenseur italien pourrait effectuer des débuts rapides, Aston Villa devant affronter Brighton and Hove Albion ce week-end avant un choc au sommet contre Arsenal. Ruggeri a déjà fait ses devoirs sur son nouvel environnement, en se penchant sur le soutien passionné qui l’attend à Villa Park.
« J’ai vu beaucoup de vidéos et de photos du stade, et j’ai hâte d’y jouer, parce que j’ai vu que les supporters sont incroyables. J’ai hâte de découvrir l’atmosphère », a-t-il déclaré. Alors que le club surfe sur une dynamique positive après ses récents succès européens et ses progrès sur la scène nationale, Ruggeri rejoint un effectif qui déborde de confiance.
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