Italie : voici le staff de Roberto Mancini en sélection nationale

Roberto Mancini n’est pas encore le sélectionneur de l’Italie, mais tous les signaux vont dans ce sens. Ce n’est pas un hasard si les noms de son staff commencent déjà à circuler : Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi et Leonardo Bonuccidevraient intégrer le staff du sélectionneur champion d’Europe 2021. L’entraîneur des gardiens devrait être Marco Roccati, que Mancini a eu à Al-Sadd.