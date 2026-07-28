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Italie : voici le staff de Roberto Mancini en sélection nationale

R. Mancini
Italie

Roberto Mancini n’est pas encore le sélectionneur de l’Italie, mais tous les signaux vont dans ce sens. Ce n’est pas un hasard si les noms de son staff commencent déjà à circuler : Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi et Leonardo Bonuccidevraient intégrer le staff du sélectionneur champion d’Europe 2021. L’entraîneur des gardiens devrait être Marco Roccati, que Mancini a eu à Al-Sadd.

  • Mancini vise Pozzo

    Mancini pourrait devenir le sélectionneur ayant dirigé le plus de matches dans l’histoire de l’Italie : Vittorio Pozzo est en tête du classement avec 95, Enzo Bearzot occupe la deuxième place avec 88, et la troisième revient justement à Mancini avec 61.

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