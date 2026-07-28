Roberto Mancini n’est pas encore le sélectionneur de l’Italie, mais tous les signaux vont dans ce sens. Ce n’est pas un hasard si les noms de son staff commencent déjà à circuler : Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi et Leonardo Bonuccidevraient intégrer le staff du sélectionneur champion d’Europe 2021. L’entraîneur des gardiens devrait être Marco Roccati, que Mancini a eu à Al-Sadd.
AFP
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Italie : voici le staff de Roberto Mancini en sélection nationale
Mancini vise Pozzo
Mancini pourrait devenir le sélectionneur ayant dirigé le plus de matches dans l’histoire de l’Italie : Vittorio Pozzo est en tête du classement avec 95, Enzo Bearzot occupe la deuxième place avec 88, et la troisième revient justement à Mancini avec 61.
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