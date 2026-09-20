L’Italie se rassemble ce soir au Centre technique fédéral de Coverciano, où elle commencera à s’entraîner dès demain en vue des quatre premiers matches du groupe de l’UEFA Nations League.

À la suite du match de championnat disputé hier contre l’Inter, le milieu de terrain de la Roma Bryan Cristante est indisponible en raison d’un problème physique et ne pourra pas répondre à sa convocation. Dans le même temps, le sélectionneur Roberto Mancini a décidé de convoquer le milieu de terrain de Côme Samuele Ricci, qui rejoindra le groupe dans les prochaines heures.