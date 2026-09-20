La première liste de convocations du nouveau cycle de l’Italie version Roberto Mancini connaît déjà son premier forfait. Dans la longue liste publiée il y a seulement quelques jours par la FIGC figurait en effet le milieu de terrain de la Roma Bryan Cristante, qui, à la suite de la dernière journée de championnat, sera toutefois contraint de déclarer forfait et de ne pas répondre à la convocation de l’Italie. Pour le remplacer, le sélectionneur italien a choisi d’appeler Samuele Ricci.
Italie, problème pour Cristante : absent du groupe, Mancini appelle Ricci
Problème physique
Cristante a été dispensé de la convocation de l’Italie car, comme l’a communiqué la FIGC, le milieu de terrain de la Roma a ressenti un problème physique non précisé qui l’a contraint à déclarer forfait. En revanche, Samuele Ricci, appelé pour remplacer le joueur de la Roma en équipe d’Italie, est entré en jeu au début de la seconde période avec le maillot de Côme, mais il n’a pas réussi à aider ses coéquipiers à renverser la défaite contre Frosinone.
LE COMMUNIQUÉ DE LA FIGC
L’Italie se rassemble ce soir au Centre technique fédéral de Coverciano, où elle commencera à s’entraîner dès demain en vue des quatre premiers matches du groupe de l’UEFA Nations League.
À la suite du match de championnat disputé hier contre l’Inter, le milieu de terrain de la Roma Bryan Cristante est indisponible en raison d’un problème physique et ne pourra pas répondre à sa convocation. Dans le même temps, le sélectionneur Roberto Mancini a décidé de convoquer le milieu de terrain de Côme Samuele Ricci, qui rejoindra le groupe dans les prochaines heures.
LA LISTE COMPLÈTE DES CONVOQUÉS
Gardiens : Marco Carnesecchi (Atalanta),Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Massimo Pessina (Bologne), Guglielmo Vicario (Juventus) ;
Défenseurs : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta) ;
Milieux : Nicolò Barella (Inter),Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham) ;
Attaquants : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).
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