Italie, pas de barrages pour Verratti : nouvelle blessure

Verratti a disputé son dernier match officiel le 15 janvier avec Al Duhail et, depuis lors, il est resté sur la touche pour cause de blessure. Un problème au genou qui semblait désormais derrière lui mais qui, selon Repubblica, s'est aggravé ces dernières heures et obligera le milieu de terrain à déclarer forfait. Le joueur né en 1992 ne pourra pas faire partie de la sélection de Gattuso qui, en plus de la défense, devra faire de nécessité vertu au milieu du terrain. À la place de l'ancien joueur du PSG, Niccolò Pisilli, milieu de terrain de la Roma capable de jouer également au poste de milieu offensif, grimpe dans la hiérarchie, avec Barella bloqué aux côtés de Tonali dans les deux pivots du milieu de terrain.