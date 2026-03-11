Goal.com
En direct
cm grafica verratti italia 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Italie, pas de barrages pour Verratti : nouvelle blessure

Le milieu de terrain ne pourra pas répondre à la convocation de Gattuso en raison d'un nouveau problème physique.

Pas de chance pour Marco Verratti, le nom surprise le plus retentissant repêché par Gennaro Gattuso à l'approche des barrages décisifs pour la qualification à la prochaine Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le 26 mars à Bergame, lors du premier tour contre l'Irlande du Nord, le milieu de terrain originaire de Pescara, aujourd'hui sous contrat avec le club qatari Al-Duhail, ne sera pas présent. La raison est physique puisque, après avoir rencontré le sélectionneur italien et reçu la lettre de pré-sélection, selon Repubblica, il a subi une rechute suite à sa dernière blessure importante.

  • UNE EXPÉRIENCE POUR GATTUSO

    Gattuso, accompagné du chef de délégation Gigi Buffon et du membre du staff Leonardo Bonucci (tous deux anciens coéquipiers de l'ancien joueur du PSG en équipe nationale), avait rencontré Verratti au mois de février afin de sonder sa disponibilité pour un éventuel retour en équipe nationale. Le sélectionneur recherche désespérément un milieu de terrain expérimenté, capable de gérer le rythme et la tension, en particulier dans les dernières minutes des matchs, et le talent formé à Pescara correspondait parfaitement au profil recherché.

    • Publicité

  • LA PRÉ-CONVOCATION

    Verratti s'est montré ouvert à l'idée de faire partie de ce groupe à un moment aussi délicat pour le football italien, avec pour objectif d'être présent le 26 mars et, si possible, le 31 mars, jour de l'éventuel match retour à l'extérieur contre le vainqueur du match Pays de Galles/Bosnie. Gattuso a alors confirmé cette idée en envoyant au joueur et à son club la lettre de pré-sélection pour le stage à Coverciano, auquel il ne pourra toutefois pas participer.

  • NOUVELLE BLESSURE ET ALTERNATIVES POUR GATTUSO

    Verratti a disputé son dernier match officiel le 15 janvier avec Al Duhail et, depuis lors, il est resté sur la touche pour cause de blessure. Un problème au genou qui semblait désormais derrière lui mais qui, selon Repubblica, s'est aggravé ces dernières heures et obligera le milieu de terrain à déclarer forfait. Le joueur né en 1992 ne pourra pas faire partie de la sélection de Gattuso qui, en plus de la défense, devra faire de nécessité vertu au milieu du terrain. À la place de l'ancien joueur du PSG, Niccolò Pisilli, milieu de terrain de la Roma capable de jouer également au poste de milieu offensif, grimpe dans la hiérarchie, avec Barella bloqué aux côtés de Tonali dans les deux pivots du milieu de terrain.

Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Italie crest
Italie
ITA
Irlande du Nord crest
Irlande du Nord
NIR
0