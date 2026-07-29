Italie : combien gagnent Roberto Mancini, sélectionneur, et Claudio Ranieri, directeur technique

Un coup de tonnerre dans un ciel serein. Quand Giovanni Malagò a annoncé Roberto Mancini comme sélectionneur de l’Italie et Claudio Ranieri comme directeur technique de la Nazionale, beaucoup ont exprimé leur mécontentement et leur désapprobation. En cause, le choix de confier le banc de l’Italie, dans l’un des moments les plus difficiles du football italien, à un sélectionneur qui, il y a trois ans, est parti soudainement pour accepter le banc de l’Arabie saoudite et un contrat de trois ans à 25 millions d’euros par an.