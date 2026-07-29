Un coup de tonnerre dans un ciel serein. Quand Giovanni Malagò a annoncé Roberto Mancini comme sélectionneur de l’Italie et Claudio Ranieri comme directeur technique de la Nazionale, beaucoup ont exprimé leur mécontentement et leur désapprobation. En cause, le choix de confier le banc de l’Italie, dans l’un des moments les plus difficiles du football italien, à un sélectionneur qui, il y a trois ans, est parti soudainement pour accepter le banc de l’Arabie saoudite et un contrat de trois ans à 25 millions d’euros par an.
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Italie : combien gagnent Roberto Mancini, sélectionneur, et Claudio Ranieri, directeur technique
Combien gagnent Mancini et Ranieri
Mancini, qui s’est excusé en privé et publiquement, voulait absolument reprendre les rênes de l’Italie. Pour y parvenir, il a dit oui à un contrat d’environ 2 millions d’euros nets par an, plus des bonus. Le Corriere della Sera évoque également ce que touchera le directeur technique Claudio Ranieri : moins d’un million par an. À eux de reconstruire le football italien et de mener l’Italie à la Coupe du monde 2030.
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