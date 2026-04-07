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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Inzaghi évoque le triste souvenir de l'Al-Ittihad de Djeddah... et s'exprime sur la situation de Benzema

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
Saudi Pro League
S. Inzaghi
K. Benzema
Arabie saoudite
Italie
France

L'entraîneur italien s'est exprimé devant les médias avant le match contre Al-Khuloud dans le championnat Roshen

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur de l'Al-Hilal, a évoqué le souvenir douloureux de son rival de toujours, l'Ittihad de Djeddah, avant d'affronter Al-Kholoud dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Hilal accueille Al-Khuloud demain mercredi au stade Kingdom Arena, pour un match reporté de la 29e journée du championnat Roshen.

  • Se préparer à l'éternité

    « Nous nous sommes bien entraînés hier, et aujourd’hui, nous nous entraînerons après la conférence de presse. Nous essayons de nous préparer au mieux, et je suis heureux que les matchs reprennent rapidement pour faire plaisir à nos supporters », a déclaré Inzaghi lors de la conférence de presse d’avant-match, selon le journal saoudien « Al-Riyadiah ».

    Al-Hilal dispute ce match quatre jours après avoir trébuché samedi dernier, lors du match nul 2-2 contre Al-Taawoun, au stade Kingdom Arena, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

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  • Les souvenirs sombres de l'Union

    Inzaghi a également évoqué la surprise créée par Al-Khuloud, qui a éliminé Al-Ittihad en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, se qualifiant ainsi pour la finale pour la première fois de son histoire, où il affrontera à nouveau Al-Hilal.

    À ce sujet, Inzaghi a déclaré : « Le match de demain n’aura aucune incidence sur la rencontre de la Coupe, car Al-Khuloud mérite sa place en finale, mais nous devons nous concentrer sur le match de championnat. »

    Il a ajouté : « Ils ont le même entraîneur, et cet hiver, ils ont réussi à changer certains éléments. C’est une équipe bien organisée, et lors de son dernier match contre Al-Khaleej, elle a livré une bonne performance. »

  • Les nouvelles transactions

    L'entraîneur italien s'est également exprimé sur les performances des nouvelles recrues engagées par « El Zaim » lors du dernier mercato hivernal.

    Il a expliqué : « Tout joueur, en particulier ceux qui nous ont rejoints en janvier, a besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle équipe. »

    Il a ajouté : « (Simon) Boabri, (Mohamed Kader) Miti et (Sultan) Mandash nous ont rejoints ; ils viennent d’horizons différents et ont besoin de temps pour s’adapter. »

    Il a poursuivi : « Et comme l’a mentionné Miti avant le match contre Al-Taawoun, il est normal que les nouveaux joueurs aient besoin d’un peu de temps pour avoir l’impact souhaité par les supporters. »

  • La position de Benzema

    Inzagi a également évoqué la situation de son attaquant français Karim Benzema concernant sa participation au match de l'Immortalité, après qu'il ait manqué la dernière rencontre contre Al-Taawoun en raison d'une blessure au pied.

    Il a déclaré : « Nous verrons aujourd’hui comment se porte Benzema, et tous les joueurs qui n’ont pas participé au match (précédent), comme Benzema, Salem (Al-Dossari) et Bouabri, nous verrons s’ils sont en mesure de jouer demain. »

  • Manque d'efficacité offensive

    D'autre part, Inzaghi a affirmé que le Hilal ne souffrait d'aucun déficit offensif cette saison, soulignant que l'équipe possédait la deuxième meilleure ligne d'attaque du championnat saoudien (69 buts), derrière Al-Nassr (76).

    Il a précisé : « En ce qui concerne notre ligne d'attaque, nous sommes la deuxième meilleure, et nous nous sommes créé beaucoup d'occasions, que nous devons exploiter, comme lors du match contre Al-Taawoun. »

    Il a conclu : « Mais en mettant davantage l'accent sur la défense et en concrétisant les occasions créées, nous allons nous améliorer. Même si le temps presse, nous devons progresser. »

  • Classement du Hilal dans le championnat saoudien

    Al-Hilal occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien avec 65 points, à 5 points du leader Al-Nassr, et devance Al-Ahli, troisième, à la différence de buts.

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