Inzaghi a également évoqué la surprise créée par Al-Khuloud, qui a éliminé Al-Ittihad en demi-finale de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées, se qualifiant ainsi pour la finale pour la première fois de son histoire, où il affrontera à nouveau Al-Hilal.

À ce sujet, Inzaghi a déclaré : « Le match de demain n’aura aucune incidence sur la rencontre de la Coupe, car Al-Khuloud mérite sa place en finale, mais nous devons nous concentrer sur le match de championnat. »

Il a ajouté : « Ils ont le même entraîneur, et cet hiver, ils ont réussi à changer certains éléments. C’est une équipe bien organisée, et lors de son dernier match contre Al-Khaleej, elle a livré une bonne performance. »