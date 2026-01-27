Interdit de déplacement à Paris, l’OM répond sèchement et prend une décision forte

Marseille insiste sur un point précis : l’absence de réciprocité. « À ce titre, l’OM tient à souligner qu’à l’occasion du match aller disputé à l’Orange Vélodrome en août dernier, les supporters du Paris FC avaient été autorisés à effectuer le déplacement et à assister à la rencontre, sans qu’aucun incident ou débordement ne soit constaté. Le club s’interroge dès lors sur l’absence de mise en œuvre du principe de réciprocité à l'occasion du match de ce samedi », ajoute la note officielle.

Pour les dirigeants phocéens, le football ne peut pas se vivre sans ses tribunes. Le club le rappelle sans détour :

« Le football ne peut pas se concevoir sans supporters, et leur présence au stade constitue une partie de l'âme de ce sport. La restriction répétée de leur déplacement interroge, dès lors qu’elle peut fragiliser l’esprit des valeurs que le football est censé porter : passion, ferveur, équité et communion autour du jeu ».