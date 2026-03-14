Inter : vives protestations suite au contact entre Sulemana et Dumfries sur le but de Krstovic. Marelli : « But valable »

Tout se passe à la 82e minute : Zappacosta adresse une longue passe en profondeur vers le Monténégrin, qui prolonge le ballon derrière lui en comptant sur la course de Sulemana, lequel arrive toutefois avec un certain retard par rapport à Dumfries. Les deux joueurs entrent en contact, le Ghanéen pose une main sur le dos du Néerlandais, il y a peut-être aussi un léger contact entre les pieds droits des deux joueurs, mais le fait est que Dumfries glisse et laisse la possession à l'adversaire, qui, à ce moment-là, tire, voit son tir repoussé par Sommer et marque le but de Krstovic. Manganiello semble vouloir siffler, mais ne sanctionne finalement pas l'intervention.