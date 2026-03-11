Il y a beaucoup de curiosité autour de l'avenir de l'Inter, une impulsion qui naît spontanément à la lecture de l'effectif actuel dont dispose Chivu, dans le but de comprendre comment les choses vont évoluer, alors que le « Biscione » est en bonne voie pour opérer sa mue naturelle, ce changement de peau qui lui permettra de grandir. En effet, c'est un groupe qui a besoin de regarder vers l'avenir, d'être renouvelé et renforcé, un processus que la direction et les propriétaires ont reporté pour diverses raisons, en partie pour permettre au vestiaire de se transformer progressivement, en partie par manque de fonds. Car remplacer coûte cher. Il avait donc été décidé de continuer avec Darmian et Acerbi, même lorsque le temps semblait désormais écoulé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de marge de manœuvre et aux deux joueurs mentionnés ci-dessus s'ajoutent Sommer, de Vrij et Mkhitaryan comme partants certains, ce qui porte à cinq le nombre de départs certains. Il faut également évaluer les positions de Calhanoglu, Frattesi, Diouf, Dumfries, Luis Henrique et Carlos Augusto. En résumé, le total pourrait être important et, par conséquent, l'effectif pourrait subir une transformation considérable. Mais comment se déroulera réellement le prochain mercato ?
Inter, une révolution en perspective cet été ? Tous les joueurs susceptibles de partir
JE VEUX BIEN, MAIS JE N'Y ARRIVE PAS
Car une chose est de prévoir de faire quelque chose, une autre est de concrétiser réellement cette chose. Et depuis plusieurs saisons, le marché de l'Inter est un « je voudrais mais je ne peux pas » : je voudrais Lookman, mais non seulement je ne peux pas l'avoir, mais personne ne vient le remplacer. Je voudrais Koné, mais je prends Diouf, je voudrais Jones, mais Liverpool se retire, je voudrais Diaby, mais il se désiste à la dernière seconde. Il en va de même pour les cessions. Compte tenu de cette situation, il est difficile d'imaginer ce qui se passera à l'Inter lors de la prochaine session estivale du marché des transferts, étant entendu que l'on partira de certaines lignes directrices, certes imaginaires, mais qui existent néanmoins dans les idéaux d'une direction qui ne peut se permettre de travailler uniquement avec ce dont elle dispose effectivement. D'autant plus que les ressources mises à disposition par Oaktree sont celles qu'elles sont, et qu'il faut donc aussi faire appel à son imagination, en raisonnant département par département.
CHANGEMENT DE PORTE
Le contrat de Sommer ne sera pas renouvelé, la direction flirte depuis longtemps avec Guglielmo Vicario, gardien de but qui souhaite quitter Tottenham pour revenir en Italie. Au-delà des difficultés rencontrées par le gardien de but à Londres, il faudra tout de même présenter un chèque conséquent pour l'arracher aux Spurs. Le remplacement de Sommer par Vicario semble toutefois très probable, notamment parce que Chivu souhaite un gardien expérimenté.
LA DÉFENSE
Actuellement, deux imprévus risquent de compliquer les plans, des questions qui concernent Bisseck et Carlos Augusto, le premier ayant un contrat jusqu'en 2028, le second étant encore lié pour 4 ans, après avoir renouvelé son contrat l'année dernière. Des discussions ont été entamées avec les deux joueurs en vue d'un renouvellement : Carlos Augusto s'est vu proposer un contrat de 3,2 millions d'euros par saison, tandis que Bisseck s'est vu proposer une deuxième augmentation en deux ans, avec une offre de 2,5 millions d'euros. Aucun des deux n'a encore donné de réponse, ce qui laisse entendre deux choses : premièrement, qu'ils ne sont pas d'accord avec le montant proposé, et deuxièmement, qu'ils pourraient peut-être faire une contre-proposition. Carlos Augusto, par exemple, pouvant également compter sur le décret sur la croissance, demande un contrat de 4 millions par saison et explore en même temps d'autres pistes, afin de voir si quelqu'un d'autre est prêt à lui confier enfin un poste de titulaire, ce qu'il n'a jamais eu à l'Inter, ni en tant que troisième ni en tant que cinquième. L'Inter insiste pour trouver un accord avec Bisseck et Carlos Augusto.
LE MILIEU DE TERRAIN
Tout tourne autour de l'avenir de Hakan Calhanoglu, qui n'a jamais caché son désir de terminer sa carrière en Turquie. Reste à savoir si Galatasaray fera une proposition satisfaisante, étant donné que l'été dernier, alors qu'un contrat de deux ans avait été signé entre l'Inter et Calhanoglu, une proposition avait été faite qui avait irrité Ausilio en raison de son montant trop bas et provocateur. L'été prochain, il ne restera plus qu'un an de contrat entre l'Inter et Calhanoglu, et on imagine facilement ce qui pourrait se passer. De quel côté se rangera le milieu de terrain ? Au cours des derniers mois, des discussions devaient d'ailleurs être engagées en vue d'un renouvellement, mais pour l'instant, le sujet n'a pas été abordé avec l'entourage du joueur.
En restant au milieu de terrain, il y a la question concernant Diouf : le milieu de terrain arrivé pour 25 millions d'euros en provenance de Lens n'a jamais été utilisé à son poste par Chivu, signe évident du manque de confiance que lui accorde l'entraîneur roumain, qui depuis le début de la saison l'utilise presque exclusivement comme ailier droit, à quelques rares et insignifiantes exceptions près. Cette situation ne peut pas durer,car Diouf resterait ainsi un investissement laissé sur le bord de la route. Il occupe l'espace public et gêne le passage, il doit être retiré. À moins que l'on commence à lui faire confiance, mais à ce jour, cela ne semble pas être le cas.
Il y a ensuite Davide Frattesi, un autre joueur qui, depuis au moins deux sessions, cherche son bonheur ailleurs. Jusqu'à présent, personne n'a jamais présenté de proposition d'achat, le maximum que les Nerazzurri aient obtenu étant une offre de prêt avec option d'achat, piste abandonnée lorsque les Nerazzurri ont compris qu'ils ne pourraient pas mettre la main sur Curtis Jones.
LES EXTÉRIEURS
Sur les ailes, le seul joueur dont le maintien est certain est Dimarco, qui devrait bientôt signer un nouveau contrat avec l'Inter. Nous avons déjà parlé de Carlos Augusto, tout comme nous avons évoqué à plusieurs reprises Dumfries, qui a changé d'agent il y a quelques mois dans l'espoir de réaliser, tôt ou tard, son rêve de jouer en Premier League. Le Néerlandais a une clause et espère qu'un club prestigieux se présentera cet été pour la payer. Il y a aussi Luis Henrique, un joueur qui souffre beaucoup en tant que cinquième et que Chivu n'aurait aucun mal à saluer.
L'ATTAQUE
Là-bas, la seule véritable inconnue semble concerner Thuram. L'attaquant français traverse une saison très difficile et l'Inter doit sérieusement réfléchir à son avenir. Il aura 29 ans en août et son contrat s'élève à 6,5 millions d'euros par saison jusqu'en 2028. Si l'intention est de monétiser, il faut le faire avant cet été, sinon il faudrait renouveler, mais le joueur accepterait-il les mêmes conditions financières ? La question mérite d'être posée, car nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins.