Inter, une révolution en perspective cet été ? Tous les joueurs susceptibles de partir

Tout tourne autour de l'avenir de Hakan Calhanoglu, qui n'a jamais caché son désir de terminer sa carrière en Turquie. Reste à savoir si Galatasaray fera une proposition satisfaisante, étant donné que l'été dernier, alors qu'un contrat de deux ans avait été signé entre l'Inter et Calhanoglu, une proposition avait été faite qui avait irrité Ausilio en raison de son montant trop bas et provocateur. L'été prochain, il ne restera plus qu'un an de contrat entre l'Inter et Calhanoglu, et on imagine facilement ce qui pourrait se passer. De quel côté se rangera le milieu de terrain ? Au cours des derniers mois, des discussions devaient d'ailleurs être engagées en vue d'un renouvellement, mais pour l'instant, le sujet n'a pas été abordé avec l'entourage du joueur.

En restant au milieu de terrain, il y a la question concernant Diouf : le milieu de terrain arrivé pour 25 millions d'euros en provenance de Lens n'a jamais été utilisé à son poste par Chivu, signe évident du manque de confiance que lui accorde l'entraîneur roumain, qui depuis le début de la saison l'utilise presque exclusivement comme ailier droit, à quelques rares et insignifiantes exceptions près. Cette situation ne peut pas durer, car Diouf resterait ainsi un investissement laissé sur le bord de la route. Il occupe l'espace public et gêne le passage, il doit être retiré. À moins que l'on commence à lui faire confiance, mais à ce jour, cela ne semble pas être le cas.

Il y a ensuite Davide Frattesi, un autre joueur qui, depuis au moins deux sessions, cherche son bonheur ailleurs. Jusqu'à présent, personne n'a jamais présenté de proposition d'achat, le maximum que les Nerazzurri aient obtenu étant une offre de prêt avec option d'achat, piste abandonnée lorsque les Nerazzurri ont compris qu'ils ne pourraient pas mettre la main sur Curtis Jones.