Inter-Roma, bras de fer autour de Ndicka : le prix, le fair-play financier et le départ de De Vrij

Selon la Gazzetta dello Sport, le défenseur central ivoirien est la priorité de l’Inter. Il connaît déjà la Serie A depuis trois ans, ayant été recruté gratuitement par la Roma auprès de l’Eintracht Francfort. Âgé de 27 ans, il est à la fois jeune et expérimenté, et polyvalent : il peut occuper plusieurs postes dans une défense à trois.





Son nom avait déjà circulé comme éventuel remplaçant de Bastoni lorsque le départ de ce dernier vers Barcelone semblait se dessiner ; il est revenu sur le devant de la scène quand le Real Madrid s’est penché sur le cas du défenseur nerazzurro. Si le club milanais suit aussi Oumar Solet (Udinese), Ndicka, selon les plans actuels, doit remplacer Stefan De Vrij, tout proche de s’engager avec le Panathinaïkos.





Le dossier doit être bouclé d’ici au 30 juin, date butoir imposée aux Giallorossi par les règles du fair-play financier, qui lesobligentà réaliser 60 millions d’euros de plus-values. Selon La Rosea, la Roma ne souhaite pas se séparer de Ndicka, mais les contraintes du fair-play financier pèsent sur le club. Le joueur est estimé à 40 millions, somme dont il faudra déduire un pourcentage destiné à l’entourage du joueur. Les négociations se poursuivent alors que le temps presse avant la date butoir du calendrier giallorosso.