90'+1' - INTER PREND L’AVANTAGE, LAUTARO MARTINEZ ! Cafouillage dans la surface sur corner, le ballon arrive à Akanji qui sert l’Argentin : coup de patte, doublé et 3-2.





90' - Nouvelle occasion énorme gâchée par Anguissa, qui reprend à deux mètres du but le ballon frappé par Lucca et l’envoie incroyablement à côté.





89' - Neres lui rend la pareille ! De Bruyne le lance, Barella glisse et le Brésilien frappe au-dessus, comme sur un penalty en mouvement.





88' - Quel raté de Thuram ! Ballon en profondeur dans la surface de Calhanoglu, le Français, à quelques mètres du but, envoie sa frappe très largement au-dessus.





82' ÉGALISATION DE L’INTER, THURAM ! Centre venu de la gauche de Carlos Augusto, le Français s’élève et signe le 2-2 de la tête, avec Rrahmani au sol après un contact précédent.





78' - Inter part à l’abordage, Thuram déborde sur la droite et frappe fort, mais sur l’extérieur du filet.





74' - Corner de Calhanoglu, tête de Carlos Augusto, juste au-dessus.





73' - Poteau de Thuram ! Centre venu de la droite de Diuof, le Français prend le dessus de la tête sur Rrahmani mais touche le montant opposé. L’Inter passe tout près du 2-2.





59' - Encore Dimarco pour Lautaro, mais le centre est trop appuyé au second poteau : l’Argentin envoie au-dessus.





55' - L’INTER RÉDUIT L’ÉCART, LAUTARO ! Barella centre, Dimarco, dans une position impossible, remet au milieu où l’Argentin, à deux pas, n’a plus qu’à pousser au fond pour signer le 1-2.





53' - NAPOLI FAIT LE BREAK, HOJLUND ! Frappe rasante meurtrière du gauche à distance du Danois, ballon qui se loge là où Martinez ne peut pas aller. 2-0 pour Naples en quelques minutes.





52' - Réponse de l’Inter : Zielinski frappe en première intention, Meret détourne en corner.





50' - NAPOLI PREND L’AVANTAGE, POLITANO ! Erreur de relance de la défense de l’Inter avec Barella et Bastoni, le joueur de couloir reçoit d’Alisson Santos et frappe une fois, deux fois en trouvant le mur d’un défenseur, mais à la troisième il trouve la cible et signe le 1-0.





49' - L’INTER RÉCLAME UN PENALTY ! Vives protestations de Barella, qui réclame une main dans la surface de Lobotka, après avoir subtilisé le ballon à Rrhamani. Sozza laisse jouer, le VAR n’intervient pas : l’Inter est furieux.





45'4' - Barre transversale de Dimarco ! Coup franc du gauche des 25 mètres qui s’écrase sur la barre, avec Meret immobile.





45'+2' - L’Inter répond ! Lautaro perce sur la gauche, Di Lorenzo dégage mais l’Argentin récupère et frappe fort : Meret en corner !





45'+1 - Hojlund vendange l’ouverture du score ! Corner venu de la droite, remise pour le Danois qui contrôle et conclut mal du gauche de la pointe, faiblement et sans problème pour Martinez





35' - Geste énorme de Bisseck, qui efface Rafa Marin avec un petit pont à l’entrée de la surface et tente un enroulé du gauche, de peu au-dessus.





29' - Encore Anguissa, reprise en tap-in derrière sur un ballon en retrait de Hojlund : Akanji est décisif en parvenant à détourner en corner.





24' - Encore Esposito, sur une tête décroisée sur un centre de Dimarco : ballon qui file à côté.





11' - Pio Esposito tente sa chance, belle torsion dans la surface avec un ballon capté par Meret.





6' - Miracle de Martinez devant Anguissa ! Alisson déborde sur la gauche, centre en retrait pour le Camerounais qui frappe en pivot de première intention depuis l’axe de la surface, réponse exceptionnelle du gardien de l’Inter, qui empêche Naples d’ouvrir le score, avant de repousser aussi la seconde tentative de Politano.





2' - Énorme occasion d’entrée pour l’Inter ! Déviation de la tête à l’entrée de la surface de Lautaro pour Diouf, reprise de volée croisée, avec la grande parade de Meret, qui détourne en corner.