Renforcer le milieu de terrain est l’une des priorités de l’Inter en vue de la saison prochaine. Chivu a demandé à Marotta de recruter un nouveau milieu capable d’apporter puissance physique et capacité d’insertion dans le jeu, afin de compléter Barella, Sucic et Calhanoglu. Outre Manu Koné, toujours estimé à 50 millions d’euros chez la Roma, les dirigeants nerazzurri suivent désormais Eduardo Camavinga, ancien Rennais, dont le départ du Real Madrid est envisagé malgré un contrat courant jusqu’en 2029.
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Inter-Real Madrid : des contacts pour Camavinga, le Français est sur le départ
Contact pour Camavinga
Selon le Corriere della Sera, en marge du match de légendes entre le Real Madrid et l’Inter ce week-end, Beppe Marotta et Florentino Pérez ont discuté du jeune milieu de terrain né en 2002, non retenu par Deschamps pour la Coupe du monde. Pour le nouvel entraîneur des Merengue, José Mourinho, le jeune milieu est considéré comme sacrifiable : son départ permettrait au club madrilène de récupérer une somme importante afin de financer l’arrivée d’Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea et priorité absolue du Real. Camavinga, qui totalise 6 buts et 11 passes décisives en 223 matchs sous le maillot madrilène, sort d’une saison décevante qui l’a privé du Mondial ; un nouveau challenge hors d’Espagne pourrait relancer sa carrière. Pour l’instant, aucun montant n’a été évoqué entre les deux clubs, mais le Real Madrid ne compte pas brader le joueur, dont la clause libératoire s’élève à un milliard d’euros.
CAMAVINGA : SON COÛT, SES ÉMOLUMENTS
Arrivé au Bernabéu en août 2021 pour 31 millions d’euros plus des bonus, il est aujourd’hui évalué entre 40 et 45 millions d’euros. Il perçoit environ 12 M€ bruts par an, un salaire élevé, aligné sur ceux de Calhanoglu et Barella à l’Inter, mais inférieur aux 16 M€ bruts du capitaine Lautaro Martinez. En Angleterre, Manchester United, Chelsea et Liverpool suivent également le joueur.