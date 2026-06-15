Inter-Real Madrid : des contacts pour Camavinga, le Français est sur le départ

Selon le Corriere della Sera, en marge du match de légendes entre le Real Madrid et l’Inter ce week-end, Beppe Marotta et Florentino Pérez ont discuté du jeune milieu de terrain né en 2002, non retenu par Deschamps pour la Coupe du monde. Pour le nouvel entraîneur des Merengue, José Mourinho, le jeune milieu est considéré comme sacrifiable : son départ permettrait au club madrilène de récupérer une somme importante afin de financer l’arrivée d’Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea et priorité absolue du Real. Camavinga, qui totalise 6 buts et 11 passes décisives en 223 matchs sous le maillot madrilène, sort d’une saison décevante qui l’a privé du Mondial ; un nouveau challenge hors d’Espagne pourrait relancer sa carrière. Pour l’instant, aucun montant n’a été évoqué entre les deux clubs, mais le Real Madrid ne compte pas brader le joueur, dont la clause libératoire s’élève à un milliard d’euros.